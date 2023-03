Por culpa dunha flor

Antonia vive soa, nunha vila abandonada, rodeada de terras que parecen ermas e coa única compañía de cans, osgas e algunha rola. Tamén cos seus recordos, máis nítidos e envolventes que a súa realidade. Nunha paraxe abatida dos arredores atopa unha flor coa que desenvolve unha conexión case orgánica. A soidade da flor empeza a preocupala máis que a súa mesma. Quere axudala a reproducirse para que nunca se acabe, pero non sabe cómo facelo. Un día, unha visita inesperada convértese na promesa dunha solución, o que a empuxará a emprender unha viaxe que a aterra; porén, fará o que faga falta pola flor. “Se non fose pola flor, tumbaríame e dedicaríame a lembrar ata desaparecer. Cunha mágoa, quizais. Que ninguén me lembre a min”: este é un dos breves soliloquios cos que Antonia abre a novela, un relato sobre a capacidade paralizante da nostalxia e a comodidade alienante da soidade. María Medem xa ten un estilo moi característico, que achega continuísmo e consistencia ao mostrado na súa obra anterior, Cenit (Apa Apa, 2018).

O que máis destaca de primeira ollada é a súa elección cromática, saturada e eléctrica, afastada do naturalismo. O seu paso por Belas Artes e mais a frustración que lle supuxo a imposición do realismo figurativo, acenderon o seu interese na “ilustración sinestésica”, tentar transmitir sensacións e cheiros a través da cor dos seus debuxos. Iso tamén ten unha tradución no seu estilo narrativo, que brinca co metafísico, deformando as situacións cotiás nos seus mínimos detalles ata que se converten en irreais. A concisión formal (cores planas, debuxo lineal, composición reticular) pretende dar máis espazo á ambigüidade narrativa. Por culpa de una flor xoga con motivos simbólicos recorrentes, como pode ser a auga, compoñentes folclóricos (flamenco e cancións populares, tradicións e celebracións…) e moita experimentación formal. Móvese en espazos oníricos suxestivos, que dan marxe á liberdade de interpretación ou á ausencia dela, permitindo un gozar completamente atmosférico.

Por culpa de una flor ía ser un cómic breve, máis curto que Cenit. Naceu dunha idea que se lle quedou á autora na cabeza tras un encargo para ilustrar un artigo sobre o último sobrevivente dunha tribo do Amazonas. Pero, deixándose levar, explorando a idea en páxinas aos poucos cada día, acabou convertido nunha novela gráfica longa despois de tres anos. Este detalle anecdótico da súa creación pasa a ser unha cualidade definitoria, unha metáfora de como pode ser a aproximación da lectora ou lector á obra.

María Medem, Premio Cómic de Barcelona á Autora Revelación e Premio ACDCómic da crítica á mellor autora emerxente en 2019, tamén co-protagoniza ata o 14 de maio a exposición Constelación gráfica. Nuevas autoras de cómic de vanguardia no CCCB de Barcelona, con outras oito recoñecidas autoras do panorama BD contemporáneo: Bárbara Alca, Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero, Miriam Persand e Roberta Vázquez.

30 anos de 'Trazo de tiza'

'Trazo de tiza', a primeira obra longa do Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) cumpre 30 anos. Co seu laudeada ópera prima, o artista inaugurou unha carreira sólida, apoiada polo recoñecemento de público e crítica. Publicada por Norma Editorial, gañou o premio Alph Art de Angoulême e o de Mellor obra do Salón do Cómic de Barcelona, así como nomeamentos aos premios Eisner e Harvey.Trazo de tiza cóntanos a relación de catro personaxes e os seus desencontros nunha pequena illa perdida no medio do océano. Raúl chega a ela para refuxiarse dun temporal e alí coñece a Sara e ao seu fillo e a Ana, e as súas historias empezan a entrelazarse.

O autor suma xa un Premio Nacional do Cómic de España (2013), o Premio Cultura Galega das Artes Plásticas (2015), un Premio Eisner (2004) pola súa participación na obra colectiva Sandman: Endless Nights, e case cada unha das súas obras é gañadora do Premio á mellor obra no Salón do Cómic de Barcelona: Quotidiania delirante (1989), Trazo de tiza (1994), A mansión dos Pampín (2005), Ardalén (2013), Presa Fáciles (nominada, 2017).

Para celebrar o trixésimo aniversario de Trazo de tiza, Norma Editorial publica unha edición conmemorativa de 120 páxinas, que inclúe contido extra creado polo autor ao redor da obra durante estes trinta anos. A edición tamén conta cun prólogo de Álvaro Pons (Barcelona, 1966), divulgador e crítico de cómic.Ademais desta edición especial, Miguelanxo Prado estará nunha xira, que xa o levou a Vigo, Pontevedra e A Coruña, presentado a obra.