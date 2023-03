Arquitecturas do progreso

Dúas noticias menores dan pé a reflexionar sobre o que foi e aínda é a arquitectura ferroviaria: o peche da estación barcelonesa de Sant Andreu –substituída por unha nova- o pasado decembro despois de cento sesenta e oito anos de servizo; a outra, a remodelación ao seu estado orixinal da estación modernista de Les Planes (Barcelona), dos FCG.

Cando a finais do século XIX os habitantes das cidades aumentaron e as locomotoras gañaron potencia, as viaxes progresaron de maneira xeométrica. Tal circunstancia obrigaba a dispoñer de edificios que acollesen os servizos a dar aos viaxeiros e mais as vías que o novo tráfico esixía. As estacións de tren eran o primeiro que atopaban os viaxeiros que chegaban a unha cidade e aquelas xa lles daban unha imaxe desta; doutra banda, na medida en que as liñas chegaban habitualmente ás zona en expansión urbana, as diversas compañías facían de cadansúas estacións un elemento de promoción. Unha das modificacións que as estacións provocaron na vida social foi a puntualidade, marcada polas saídas ordenadas dos trens; de aí a importancia dos reloxos en torres ou puntos centrais das fachadas e en andéns.

Á hora de establecer unha lista das estacións máis bonitas, non todos terán os mesmos criterios pero si que hai coincidencias. Pola súa monumentalidade, sen dúbida a primeira sería a de Mumbai, a Chhatrapati Shivaji, de factura vitoriana (1887), a única inscrita como patrimonio da humanidade. Tamén en Asia cabería salientar a de Kuala Lumpur (1910), coas súas torres arredor da plataforma que tapa as vías, e a de Haydarpasa (Istambul, 1909), que daba continuidade aos trens cara a Bagdad.

Xa en Europa, hai coincidencia en considerar diversas estacións pola súa bela factura: a Gare du Nord (París, art déco), Saint Pancras (Londres, de 1868, neogótica), São Bento (Porto), a Gare des Benedictins (Limoxes), Anveres (1905, en estilo Beaux Arts), Amsterdam (1889, renacentista holandés), Bremen (monumental) e a de Canfranc (1928, clasicista e art déco). Engadamos, entre as estacións veteranas, a do Rossio (Lisboa, 1891), as outras cinco grandes de París: Est, Lyon, Montparnasse, Saint-Lazare e Austerlitz; as londinenses Charing Cross, Victoria, Paddington, Waterloo e King’s Cross; as alemás de Hamburgo, Leipzig, Dresde, Maguncia; ou a italiana Milano Centrale, cuxo proxecto foi remodelado en 1925 para promoción do réxime fascista.

Se saltamos a América, e antes da proliferación das viaxes aéreas, as estacións ferroviarias resultaban imprescindibles: a Chicago Union Station (1925, con fachada Beaux Arts e gran vestíbulo neoclásico, marco de Os intocables de B. de Palma); en Nova York, a Grand Central, a maior do mundo (en boa parte obra do arquitecto valenciano Rafael Guastavino), e a de Pennsylvania, pechada en 1963. Engadamos un exemplo africano, a estación de Maputo (Mozambique), de estilo francés colonial inaugurada en 1910.

Entre as españolas, cabe salientar a do Norte, de Valencia (1917), en estilo modernista valenciano, de Demetrio Ribes (arquitecto da propia compañía que xa construíra a estación madrileña de Príncipe Pío); nun estilo semellante, a estación do Norte de Barcelona, coa reforma da fachada e a cuberta metálica. En Madrid, tamén as de Delicias (1880, a primeira monumental) e de Atocha (1892, reformada para o AVE). En Barcelona, a Estació de França (1929, de P. Muguruza e R. Duran i Reynals), de estilo neoclásico e marquesiña dobre en curva de Pelai Martínez. Pola desproporción entre edificio e cidade, a de Zamora (1958, neoplateresca) e entre as de vía métrica, a de Concordia (Bilbao, 1902, modernista).

Unha particularidade española, segundo compañías e épocas, foi o emprego de criterios rexionalistas ou historicistas nas estacións: así, as neomudéxares de Aranjuez e Toledo, as que imitaban casaríos no País Vasco, pazos en Galicia, aragonés, andaluz (Xerez), a uniformidade ecléctica e sobria das estacións da MZA en Cataluña ou a xa citada de Valencia, que expresaban unha adaptación ás formas locais, ben distinta da uniformidade imposta por Renfe despois da Guerra Civil.