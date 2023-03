Temáticas sensibles

Tres relatos longos conformar a nova entrega de Elba Pedrosa; os tres están sutilmente relacionados por aspectos máis ben casuais na coincidencia dalgún personaxe noutro relato. A independencia de cada un non está comprometida por esta intertextualidade, que máis quere expoñer un contexto social e humano no que se dan as situacións relacionadas coa denuncia de comportamentos fóra do esperable/desexable: violencia machista, relacións tóxicas… un abano de posibles problemas que se poden dar na vida dunha muller sexa cal sexa o punto de vista dende o cal se relaten. E é que un dos acertos desa entrega está na perspectiva coa que se afronta cada unha das situacións. Todos os tres relatos están en primeiroa persoa. No primerio é unha muller a que conta a súa historia; no segundo é un rapaz e o terceiro alterna o punto de vista de cada un dos personaxes. Esta decisión narratolóxica imprime forza e axuda no dinamismo de todo cando se nos vai contando. Asemade os personaxes tamén están moi ben caracterizados en xeral. Dicimos en xeral porque deste libro nos atopamos cun sentimento encontrado pola súa irregularidade. Dous dos relatos están moi ben deseñados; porén hai un que nos deixa abraiados pola sima que supón con respecto ao que é o conxunto da obra: o segundo relato, o protagonizado por Pablo, é un exemplo do importante que é a independencia dos relatos entre si para non estragar o que puidera ser unha novela por aquilo da relación duns relatos cos outros.

Elba Pedrosa escribe sobre temas delicados, sensibles para o conxunto da sociedade. O seu proxecto de libro ao final é iso. Conségueo en dous terzos do conxunto, pero esta parte á que nos referimos é merecedora de análise, de como pode naufragar un bo proxecto por culpa dun relato que non se soubo resolver. E é que acontece que a verosemellanza é un piar inescusable. Pois ben; neste relato -no que un adolescente intenta forzar sexualmente a unha amiga- a solución do mesmo vai de mal en peor. Primeiro, ninguén cre que ante unha situación así unha profesora pretenda mediar -sen protocolo nin aviso a pais previo- entre os dous adolescentes no patio polo simple requirimento do rapaz. Agora ben, a cousa non queda aí. Pasamos da verosemellanza á ridiculez coa penitencia que se lle impón ao rapaz: locutor este na radio escolar, polo que a súa voz había ser ben recoñecible, entoa o mea culpa nunha entrevista orquestrada pola profesora e mais a vítima. Non vou dicir nada sobre os diálogos que se desprenden de tal cume narratolóxico… Cando se pretende ser tan didáctico en temas tan serios, cómpre documentarse máis. Agora que cala a noite Elba Pedrosa

Aira Ed., Allariz, 2022, PVP. 17 €