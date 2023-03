Poesía galega emigrada

É sabido que a relación entre o territorio habitado e a escritura é un dos tópicos literarios máis indagados e recorrentes. En Máis aló de Fisterra, o poeta Francisco Álvarez Koki fálanos dende o que podemos interpretar coma un lugar escindido, un único territorio esgazado polo océano Atlántico. Dunha beira, queda o país natal que se abandonou por razóns laborais e sobre o que se proxecta unha ollada dalgún xeito idealizada; da outra, Nova York, o espazo alleo que se vive, fundamentalmente, para o traballo diario, experienciado coma un padecemento. Entre unha e outra orela, navegan os poemas deste libro. Non obstante, unha voz ergue o verso popular e non evita dicir: “A miña patria é o mar”.

Por outra banda, pero en estreita relación, esoutro día soubemos da próxima chegada ás salas da película A foreign song, dirixida polo cineasta galego César Souto e xa premiada en festivais, que rastrexa os vínculos entre a existencia cotiá e a escritura en Wallace Stevens, poeta canónico da vangarda norteamericana. En Conneticut, no corazón da clase media acomodada estadounidense, transcorreu a maior parte da vida do anódino avogado que por dentro levaba unha das máis grandes voces do século XX. A existencia do noso poeta galego en Nova York é ben distinta, case que oposta, periférica e marcada polo exilio dun país non recoñecido que segue perdendo poboación hoxe por hoxe, pero os seus poemas son igualmente grandes para quen queira escoitar porque neles fala a verdade do traballo asalariado, “Sinfonía metalúrxica escravizada”, e a angustia dunha existencia escindida, “Son un soño/que devala/cando abro os ollos”. E de todo isto xa falaran Rosalía e Castelao.