“O primeiro peregrino coñecido puido ser Bretenaldo”

En El Camino de Santiago: Doce siglos de historia (Alianza Editorial), o autor desenrola un completo panorama de todos os aspectos relevantes acontecidos arredor do Camiño, e ofrece ademáis unha axeitada medida da súa singularidade histórica e antropolóxica. O libro será publicado proximamente en galego por Edicións Xerais.

–Cando se inician as peregrinacións relixiosas a Compostela?

–O fluxo de piadosos camiñantes comezou no século IX cos habitantes do reino astur, chegados dende Galicia, Asturias e Cantabria. No século seguinte produciuse un importante aumento, grazas ao éxito dunha peregrinación que ofrecía unha nova esperanza ao cristianismo, tras o fracaso da unificación europea que supuxo a fin do Imperio carolinxio e mais a súa separación en reinos máis pequenos. Os fieis de gran parte do mundo occidental comezaron a viaxar ao santuario apostólico para solicitar beneficios espirituais, curacións física,s etc.

–Sábese quen viñan ser aqueles peregrinos pioneiros?

–Nas primeiras décadas do século X comezan a chegar a Compostela peregrinos estranxeiros. O primeiro coñecido puido ser o francés Bretenaldo. Aparece citado documentalmente arredor do ano 922. Parece que non volvería ao seu lugar de orixe, establecendo a súa residencia en Santiago. Outro dos primeiros exemplos é o dun alemán cego que no ano 930 relatou no mosteiro de Reichenau (Alemaña) o seu percorrido por diversos santuarios, entre eles o de Santiago, onde aseguraba recuperar a vista. Sen dúbida, o camiñante máis famoso do século X foi Gotescalco. Ocupou o bispado francés de Le Puy-en-Velay, en Aquitania, de 927 a 962. Peregrinou a Compostela entre os anos 950 e 951.

–Cando se pode dicir que a peregrinación a Santiago se converte nunha tradición entre os católicos e incluso os cristiáns, en xeral?

–Desde os séculos XI ata XV, a peregrinación a Santiago vive o seu período máis álxido, aínda que con crises xeradas por epidemias, guerras e fames. Houbo unha serie de circunstancias que a impulsaron cara ao éxito, como é a mentalidade da época, a percepción do mundo e a intensa experiencia da relixiosidade. Tamén contou co apoio institucional da monarquía, da Igrexa de Santiago, das ordes monásticas e relixiosas, e de persoas de boa vontade como Domingo de la Calzada e Juan de Ortega. A isto súmase a turbulencia política en Italia e Oriente Medio neste período, que dificultou a viaxe aos outros dous lugares sagrados: Xerusalén e Roma.

–As mulleres participaron nas peregrinacións desde o primeiro momento?

–Sempre houbo mulleres no Camiño. Destaca santa Verdiana, patroa de Castelfiorentino (Florencia), que a comezos do século XIII emprendeu unha viaxe a Santiago cun grupo de mulleres, acompañadas, para a súa seguridade, por uns veciños. En 1325, a raíña Isabel de Aragón, viúva do rei portugués Denís, peregrinou a Compostela. Unha muller moi querida, é coñecida polos portugueses como “Rainha Santa”.Tamén 1343 santa Brígida de Suecia chegou a Santiago. É unha das peregrinas máis famosas da historia, á que contribuíu a súa enorme popularidade no país nórdico, onde é un dos símbolos culturais. No actual renacemento xacobeo, hai que mencionar a peregrinación da actriz estadounidense, Shirley McLaine. Deixounos a súa experiencia nun libro titulado The Camino: Journey of the Spirit, publicado no ano 2000. Son só algúns exemplos.

–Cando naceron os anos santos composteláns e se foi establecer a súa periodicidade?

–Un ano santo, ano xubilar ou simplemente xubileo defínese como un período de tempo no que a Igrexa católica dispensa as indulxencias plenarias. Sobre a orixe dos anos santos de Compostela, hai dúas correntes de opinión. A primeira, vinculada á Igrexa, defende a autenticidade da bula Regis Aeterni de 1179, atribuída ao papa Alexandre III. Nela establécese como perpetua a conmemoración do ano xubilar en Santiago cando a festa do Apóstolo, que se celebra cada 25 de xullo, coincide en domingo. Para quen estea de acordo con este argumento, o primeiro ano santo ratificado tería sido en 1182. A outra postura, defendida pola maioría dos historiadores, cuestiona a veracidade da citada bula, que consideran unha falsidade feita arredor do ano 1500. Estes pensan que o xubileu naceu máis tarde, na primeira metade do século XV, a imitación do ano santo romano.

–De onde ou de quen provén a cuncha de vieira hoxe coñecida como o símbolo do peregrino?

–O traxe tradicional do peregrino, ademais doutras prendas interiores, consistía en capa, esclavina, sombreiro e calzado. Engadíronse como complemento o bastón, o zurrón e mais a vieira. Estes tres últimos recibiron un gran valor simbólico. O Códice Calixtino atribúe poderes sanadores á cuncha. O seu uso remóntase a tempos antigos, xa que era o símbolo de Venus, deusa do amor e da beleza, e un amuleto contra o mal de ollo. Ademais, era un perfecto vaso natural que debeu ser utilizado polos viaxeiros dende tempos antigos. Moitos peregrinos foron enterrados coas cunchas que usaban na súa viaxe a Santiago. Tamén se converteron nun gran souvenir medieval.

–Dende a Igrexa téñense feito críticas aos fastos laicos que rodean o Xacobeo. Cre que se corre o risco de que se esqueza o Xacobeo, e o propio Camiño, como feito relixioso e quede devorado por eses fastos dos que falaba?

–Hai que aclarar que o termo Xacobeo en lingua galega ten dúas acepcións. Por unha banda, reúne todo o relacionado co apóstolo Santiago. Pero ten outro significado máis actual. A Xunta de Galicia utilizou esta expresión por primeira vez para referirse a un programa de actividades que organizou para o Ano Santo de 1993, e que se denominou oficialmente Xacobeo 93. Co rexurdir do Camiño de Santiago iniciado a finais do século pasado, a Igrexa compostelá amosou en varias ocasións a súa preocupación pola trivialización da peregrinación como feito relixioso e a súa excesiva vinculación co turismo. Aínda que as súas críticas, co paso do tempo, foron atenuando.

–E para rematar, unha curiosidade: isto de prolongar o Camiño (que fan algúns peregrinos), unha vez chegados a Santiago, para rematalo en Fisterra, é unha tradición moderna ou data xa de moi antigo?

–Consérvanse testemuños e relatos de peregrinos de diferentes países que seguiron unha tradición moi arraigada dende a Idade Media: despois de visitar as reliquias do Apóstolo Santiago en Compostela, continuaron o camiño ata Padrón para coñecer a orixe da tradición xacobea. Tamén acudiron ao Santuario do Santo Cristo de Fisterra e á igrexa da Nosa Señora da Barca en Muxía. As tres prazas foron consideradas o segundo obxectivo dos peregrinos, despois de Compostela. A chamada Costa da Morte, foi na Idade Media un espazo enigmático moi atractivo para os peregrinos europeos. Tamén era un aliciente para os que non coñecían o mar. Foi considerada a fin do mundo ata o descubrimento de América e segue mantendo a súa fascinación para os camiñantes actuais.