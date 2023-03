Namib, a pintura experiencial

Correa Corredoira (A Coruña, 1952) presenta en Vigo, no espazo de arte SIRVENT, unha escolma da súa pintura máis recente realizada a partir da súa experiencia africana. A obra nace ligada á estadía en Namibia, onde o artista foi convidado en 2019 polo Maritime Museum de Lüdeitz para realizar nas súas costas unha rosa dos ventos, irmá do monumental mosaico que o artista creara na Coruña, a carón da Torre de Hércules, en 1994.

Mergullado da nova realidade africana, Correa Corredoira constrúe un mundo inspirado en formas elementais e evocativas das cales libera a cor dos trazos, utilizando o cromatismo como valor formal para acrecentar a forma expresiva. O labor do pintor cremos que entende a pintura non só como técnica ou linguaxe, senón como regresión do obxecto, como existencia en estado puro, como materia. Unha materia que remite ao primixenio, ao elemental. Neste mundo referencial a cor é un magma en permanente mudanza e extremadamente sensíbel. Poderiamos definir neste sentido moitas destas obras como dun expresionismo non alleo a unha intención transcendente. Correa Corredoira semella que na súa captación dos temas quere achegarse non só á orixe da cousas -á proto-orixe que aparece no título dunha das obras- senón moverse por unha vontade de ir á cerna do feito vital e material, desde unha vontade de explorar as experiencias que van aparecendo no camiño. Os signos desta actitude vinculan cuestións ligadas á experiencia vital e técnicas, esencialmente plásticas. A variedade de textura e a forma tan particular en que Correa Corredoira aplica a pintura chama a atención sobre a propia materialidade (non como pincelada senón como pintura) e retén a ollada sobre o representado.

Sublíñase así a importancia dunha mirada lateral, múltiple e fragmentaria. Non poucos dos principais temas de interese do noso presente aparecen nestas creacións: a identidade; o medio natural; o tratamento do corpo como motivo de reflexión conceptual e formal ou a ligazón co primixenio. Corrrea Corredoira procura unha conexión entre o obxecto ou o tema representado e o espectador concreto, un espectador dun ámbito histórico real, que nos resulta tan cómplice a moitos dos que compartimos co autor experiencias xeracionais, viaxes e/ou lecturas. Percibimos, daquela, que o pintor se interesa pola ollada do espectador e pola súa resposta, e utilizo o termo “ollada” no sentido do psicanalista Jacques Lacan, para designar o que antes se chamaría “punto de vista”, entendendo que a ollada expresa unha actitude mental da cal o autor e o espectador non teñen por que ser necesariamente conscientes, mais que é un elemento plenamente actuante.

Correa Corredoira traballa na procura do sentido da pintura dende o común para indagar na realidade e no mundo desde os valores orixinarios do corpo e da paisaxe. As súas pinturas e debuxos constrúense a partir dun catálogo de imaxes dunha elementalidade ancestral.

Elementalidade ancestral

As obras de Correa Corredoira, neste sentido ligado ao ancenstral, suxírenme, curiosamente, pola súa rotundidade, a idea de ambigüidade de figuración. A respecto desta cuestión, cómpre lembrar que desde que irrompeu a fotografía, inaugurouse unha nova forma de entender e comunicar, que non deixou de transformar e medrar, e transformarnos á súa vez. A pintura, e en especial as correntes figurativas, non é allea a esta influencia. Sería difícil entender, por exemplo, a pintura do artista galego sen este referente -e sen a da historia da pintura- nesa vontade celebrativa das sensacións de vivencia desde as pulsións.

Outramente, nos contidos esta tendencia á captación da pulsión primixenia, ligada tamén ao onírico, non fai que a reflexión sexa esquecida –entendido este concepto nun sentido forte-, sendo en ocasións o que no fondo xustifica as súas obras. E é neste territorio onde o artista consegue os mellores logros, na súa reinterpretación, lectura e diálogo cos elementos da cultura anterior ou coas imaxes e olladas herdadas, olladas e imaxes que son xa inseparábeis, e mesmo indistinguíbeis, da creación artística.

Partindo destes presupostos, a artista propón ao espectador penetrar neste universo plástico, como se estivese penetrando nun espazo cavernario primixenio, e faino creando un ambiente que facilita que sintamos unha identificación intuitiva con ese universo, que percibamos, consecuentemente, o que non se pode espremer con palabras. Sigo aquí os conceptos metafísicos de Henri Bergson porque acho na obra de Correa Corredoira esa vontade de resaltar a centralidade da consciencia da que falaba o filósofo francés, compartindo neste sentido preocupacións co pensador alemán Edmund Husserl. Unha vontade que se torna moi intensa e reflexiva e en certo sentido máis teatral polo explícito desexo de actuación sobre a realidade, un xénero de simpatía -no sentido etimolóxico- intelectual por medio da que nos colocamos no interior do mundo por el elaborado, usando as súas propias palabras, somos parte dunha “dunha experiencia tatuada nos adentros”, nunha experiencia de intensa transformación.