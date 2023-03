A nova entrega en Aira Editorial de Ramón Caride Ogando (San Cristovo de Cea, 1957), prolífico autor de poesía, novela, ensaio, literatura infantil e xuvenil e relato curto, ofrécenos un corpus que quere reunir relatos xa publicados ao longo da súa traxectoria creativa noutros momentos vitais do ourensán ata completar a quincena agás o último, que é inédito, e viría rexistrar o seu presente creativo.Nada do outro mundo, lonxe de ser unha escolma tradicional, ofrécenos un mediador de luxo, un amigo do autor, Darío Gancedo, que fronte a calquera outro compilador se converte tamén en creador de xeito que realmente podemos dicir que estamos ante un libro escrito a catro mans, porque o comentario crítico e biográfico que nos promete a contraportada da obra é en realidade a continuación literaria daqueles contos que a conforman.

No limiar, Gancedo explica a razón pola que se decidiu a realizar esta escolma, petición do propio autor, e achéganos desde un relato absolutamente literario, vivencias reais dos dous amigos que por veces se queren confundir coa mesma ficción dos relatos publicados e que nacen desa lectura on the border da que a crítica carece porque está reservada para o entusiasmo do verdadeiro lectorado.

O outsider da crítica literaria, como el mesmo se define, relata experiencias, achega datos sobre a construción dos relatos do ourensán, que foi real ou se baseou en persoas de carne e óso (aínda que ao mellor con outro nome), ou realidades que son disfrazadas de ficción só en parte, ata o punto que asistimos ás veces á lectura dun comentario que mesmo iguala o carácter literario do conto que o precede. Así, cada un deles é seguido polo comentario do compilador da obra sen abandonar en ningún momento a tintura literaria máis propia dun relato ca dun comentario.

En canto aos primeiros, asistimos a unha escolma ben conseguida onde os personaxes son os característicos de Caride ao longo da súa literatura en prosa e non só de relatos curtos. Vivencias de amor e desamor, encontros amorosos, relacións persoais, cada unha delas enmarcada no ambiente adecuado que maxistralmente crea o autor para cada momento. Sentimos a opresión de vivir nunha gran cidade, ou a excitación dunha relación sexual segundo imos avanzando no relato, ou o efecto sorpresa ou inesperado que fai acto de presenza no desenlace da historia ao estilo de Rafael Dieste. Relacións de amizade de toda unha vida que só o interese por unha muller pode romper; encontros inesperados despois de décadas ou a chegada imprevista de alguén diante da nosa morte programada en tempos de redes sociais e de guerra en Ucraína conforman un volume que pode resumir perfectamente a carreira literaria no xénero comezada en 1990 e que se enriquecen da parte crítica e biográfica do editor presentada cunha literalidade que nos deixa con ganas de máis aínda sabendo que o mundo real e a ficción converxen en moitos momentos nesta escolma para non perder.