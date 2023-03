Literatura ao galope

Hai constancia da convivencia dos cabalos co ser humano dende o tempo das pinturas rupestres, polo que non é de estrañar que, dende o xurdimento mesmo da escritura, fosen moitos os relatos nos que este fiel compañeiro estivo presente.

Na cultura occidental xa Homero inmortalizou o celebre cabalo de Troia, a enxeñosa trapela coa que os gregos lograron introducirse na inexpugnable e ben murada Ilión. Mais se o autor de A Ilíada narrou tal episodio foi tamén porque outros cabalos figuraban, reverencialmente, no imaxinario colectivo daquela civilización. Velaí Pegaso, o cabalo alado de Zeus, nacido do sangue da cabeza da Medusa que cortou Perseo, divino équido que domeou o heroico Belerofonte. Ou os centauros e as centáurides, criaturas metade humanas metade cabalares, entre as que moito se apreciou ao sabio Quirón, titor nada máis e nada menos que do grande Aquiles. E aínda podiamos lembrar o histórico Bucéfalo, a fermosa e brava montura de Alexandre Magno, tan temible que se asustaba da súa propia sombra.Esa admiración polos equinos que cantaron os poetas gregos herdárona logo os latinos e toda a cultura europea. Mesmo houbo quen a levou ata o delirio, como o emperador Calígula, que, segundo conta o escritor e historiador Suetonio, chegou a nomear ao seu cabalo Incitatus cónsul de Roma. Non só iso, senón que construíu para el un palacio con dezaoito serventes ao seu cargo e casouno cunha fermosa muller, pois Calígula tíñao en grande estimanza porque dicía que entre os dous falaban nunha linguaxe secreta e que Incitatus, amigo fiel, o aconsellaba en delicadas cuestións de Estado.

Na tradición hispana dúas cabalgaduras salientan sobre todas, unha delas real, a outra imaxinaria. A primeira é Babieca, o cabalo do Cid Campeador que aparece no seu cantar e que non só protagonizou con el admirables xestas, senón que foi quen o levou, morto xa, na derradeira batalla na que se gañou Valencia. E logo está Rocinante, o demediado cuadrúpedo que malamente sostiña ao quimérico don Quixote, corcel fraco, mais fiel montura, ben lonxe do amadeirado e pseudovoador Clavileño.Da súa parte, na literatura en lingua inglesa os équidos están tamén na centralidade do canon (lémbrese o Ricardo III de Shakespeare proferindo a grandes voces ao verse morrer: “Un cabalo, un cabalo! O meu reino por un cabalo!”) e para ratificalo ha ser suficiente un memorable exemplo: os Houyhnhnms de As viaxes de Gulliver de Jonathan Swift. Estes cabalos, nobres e intelixentes, aparecen na parte cuarta do seu libro e son a antítese dos yahoo, humanos cobizosos e violentos. Os houyhnhnms son axuizados, educados, piadosos e, sobre todo, sabios, calidades que Swift non acababa de ver na “estulticia humana”.

Moi coñecido é tamén nas letras rusas Jolstomer, o equino protagonista de Historia dun cabalo de Lev Tolstoi. Vello e esfameado, Jolstomer traballa como besta de carga nunha granxa de purosangues, onde é desprezado pola súa falta de pedigree ata que a egua máis veterana da corte o recoñece e lle pide que relate a súa longa vida antes de chegar ata alí.

Os exemplos poderían multiplicarse sen fin, mais non habería aquí espazo para tanto, así que para outra vez han quedar o velocísimo Sombragris de Gandalf en O señor dos aneis; Sleipnir, o cabalo de oito patas do deus Odín; Veillentif, o corcel do cabaleiro Roldán; a egua Llamrei e o cabalo Hengroen do rei Artur; o cabalo Lazlos e a egua Al Buraq que levaron a Mafoma pola terra e polos ceos; Estrategos, o cabalo de Aníbal; o Brilladoiro do furioso Orlando, o Baiarte de Reinaldos de Montalbán e a egua Orelia do derradeiro dos reis godos, don Rodrigo; e aínda outros decote na boca da xente, como o cabalo de San Paulo de Tarso camiño de Damasco ou o batallador cabalo branco de Santiago, que tamén figuran nos papeis.