Elsinor e o Finis Terrae

Elsinor no Finis Terrae é o título dun volume editado polo profesor Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes que vén de publicar a editorial Peter Lang, e recolle un total dezasete traballos de investigación con esa visión transversal que destacamos no título desta crónica. Organizado en sete grandes apartados, presenta achegas relativas á recuperación de textos dramáticos, tendencias na historia dramática e teatral, relatos de vida e creación das mulleres do noso teatro, revisións sobre dramaturxia e posta en escena, miradas á edición e á tradución, estudos sobre relacións interxenéricas e intersistémicas ou en educación teatral, e todo por man dunha nómina diversa de autoras e autores que mostran un abano amplo de metodoloxías, o que confire ao conxunto un notable valor engadido.

Como traballos especialmente relevantes, pois ofrecen olladas documentadas, atentas, e suxestivas ao que teñen sido os estudos teatrais onda nós, destacamos os asinados por Henrique Rabuñal e Inmaculada López Silva, que presentan dúas atinadas panorámicas verbo da historiografía teatral e dramática nos últimos cincuenta anos. Similar relevo pode ter o traballo de Roberto Pascual sobre as mulleres na nosa historia literaria e teatral, un capítulo que reclama atención preferente pois para alén dalgunhas historias xa sabidas, quedan moitas outras por construír, como as das primeiras mulleres que quixeron subir ao palco falando a lingua galega, e Manuel Ferreiro lembra moi acertadamente nomes coma os de María e Julia Anguita, por non falar de Noelia Rofast.

Elsinor no Finis Terre Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes

Peter Lang, 2022, 520 páxs.

Ben que todas as achegas son pertinentes e substantivas, no volume habería que salientar as que se ocupan de dar noticia de textos esquecidos na historiografía literaria. Así, María Pilar García Negro presenta unha obra dramática inédita de Manuel María, reproducindo un mecanoscrito facilitado por Lois Diéguez. Falamos da peza titulada Ó nascer o día, que leva como lema unha frase de Castelao: “Galicia deixará de loitar pola liberdade cando a conquira”. Segundo sinala García Negro, a peza recibiu en 1967 un accésit no Premio Castelao de Teatro Galego que convocaba a Asociación Cultural O Galo en Santiago de Compostela, coa finalidade de promover o uso da lingua, pero tamén de crear unha fronte cultural contra a ditadura, e promover a mobilización da sociedade. Consonte a liña habitual nos textos dramáticos de Manuel María temos unha nova peza que se sitúa na tradición do “agit-prop” enxebre e popular, en tanto busca mostrar situacións de dominación e submisión, propoñendo tamén a necesidade da revolta camiño da emancipación. A pregunta e a invocación coa que remata o texto non deixa de ser un chamado a ocupar a esfera pública como espazo de encontro e loita. Moito interese ten, na nosa opinión, o traballo de Manuel Ferreiro sobre os ensaios dramáticos de Eduardo Pondal, que estarían motivados pola chamada que fai Galo Salinas verbo da necesidade de textos que escenificar naquela importante iniciativa que supuxo a Escola Rexional Galega de Declamación, que funcionou na vila da Coruña entre 1903 e 1905, e foi a primeira compañía teatral galega, onde presentou algunha peza importante Manuel Lugrís Freire, como A ponte. Así saberemos do cadro dramático titulado María de Lebosende, proxecto inacabado que mostra o interese de Pondal por contribuír no desenvolvemento dun teatro propio nun momento de relevo especial, no que se asentaron os alicerces do que virá despois.

Escribe Teresa López do “teatro ignorado” de Daniel Cortezón, se ben máis que ignorado habería que dicir descoñecido, pois presenta dúas pezas inéditas e primeiras na traxectoria de Cortezón como dramaturgo, O cego (1959) e O renarte Ciprián (1960), e supoñemos se publicarán en breve, polo seu valor na traxectoria dun autor fundamental. E outro tanto podemos dicir do sainete Amor I-Eleucións (1930) de Manuel Casado Nieto, dos que dá noticia Emilio Insua. Traballos que dan conta de todo o que queda por facer na nosa historia literaria, e do moito que queda aínda por recuperar.

Hai outras autorías e temáticas no volume, todas significativas para saber do que ten sido, ou do que é, a creación escénica neste confín do mundo, pois en cada capítulo abrollan moitos cabos dos que tirar. Un volume co que tamén se quixo render un homenaxe á profesora Laura Tato Fontaíña con motivo da súa xubilación.