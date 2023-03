Anécdotas da vida cotiá

Grazas a editoriais como Galaxia temos a oportunidade de ler na nosa premios que fallan noutras linguas. Neste caso é Eduard Velasco o que verque dende o catalán Cabalgaremos toda a noite, Premio Mercé Rodoreda publicado na colección “Costa Oeste” e cuxos destinatarios son a mocidade, aínda que como din os clásicos “un bo libro é aquel que calquera pode ler a calquera idade e en calquera momento da súa vida".

Pois ben, Carlota Gurt é a autora de mais dunha ducia de historias que teñen as persoas e as relacións interpersoais no cerna das súas actuacións. Os actantes móvense impulsados por forzas internas e alleas que fan que sexa unha realidade aquilo que nun principio era só unha idea, un desexo ou unha arroutada pasaxeira, pero que pasada polo maxín convértese nun obxectivo, ás veces influenciado pola emoción e otras pola razón, pero que en calquera caso emana da firmeza interior ou da dúbida para permitir o desvolvemento da persoa.

O encontro nun ascensor que se avaría e os acontecementos futuros que desencadea en “As comportas”, a imaxe dun túnel que chega a alienar aos que por el circulan en “A bóveda que os cubría”, as secuelas dun accidente que atraen olladas en “Cyrano”, o reto dunha moza cuxo veciño a visita varias veces en “O verán eterno” ou a mestura de fantasía e realidade en ‘Primeiro foi o cabalo, despois veu o escafandro’ son algunhas das esceas que recrea a catalá e que a fixo merecente do galardón citado. Trátase de anécdotas da vida coitiá que ben poderían ter unha base real e que apuntan directamente aos instintos, aos sentimientos, aos desexos, ás rutinas que animan, atafegan, aguilloan ou estimulan comportamentos e, por extensión, sacoden o lector e invítano a que prenda no sorriso ou que sinta desacougo ante as situacións narradas.