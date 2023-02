Xogar para lembrar

As árbores tiñan unha cor especial, case máxica. Unha aura de misterio e misticismo abrollaba das fontes e dos ríos; da auga, que facía de estraños recunchos, lugares segredos. Era unha corrente efervescente no aire que enchía os pulmóns e brotaba en curiosas lendas, abanos de adiviñas, refráns e mesmo esperpentos; e volvíamos unha e outra vez a escoitar con atención. Agora, absortos na civilización das pantallas, un novo eco de actividades lúdicas achégase a nós para pór en valor o carácter mitolóxico de Galicia.

Xogos de cartas, bonecos e ata un tarot, están a irromper no panorama desde os últimos anos co obxectivo de amosar unha tradición que, ás veces durmida na memoria colectiva, segue latente. “Cada unha das vilas de Galicia ten un mapa máxico á súa disposición”, comenta Katova, pintora e antropóloga que, baixo este nome artístico, é tamén a creadora e ilustradora de Kéltiga, un tarot que xira arredor dos mitos de noso. Asemade, pode empregarse tamén como un dos clásicos xogos de cartas de formar familias, coa idea de construír relatos. “A mitoloxía é como un lego”, sinala Katova, “ten pezas que, dalgunha maneira, se poden recombinar”.

A meirande parte destas propostas teñen por obxecto a difusión da cultura popular, baixo diferentes perspectivas. Nas súas palabras “a idea é axudar aos maiores a lembrar e darlle un apoio visual á xente máis nova. É tamén un traballo de ancorar as persoas emocionalmente a súa terra”, remarca, poñendo especial énfase no eido rural. Como Kéltiga, curiosas criaturas aniñan noutros xogos, tan máxicas algunhas como outras enigmáticas. É o caso de O Gatipedro, xogo de cartas de Brazolinda Xogos, impulsado por Irimia Fernández e que viu a luz a comezos do 2022. Ademais do personaxe que lle dá nome, podemos atopar tamén con meigas, mouras e sereas, o Urco, a Santa Compaña, o Nubeiro e mais os Biosbardos. Con cada unha destas lendas previamente explicadas, os xogadores teñen que desfacerse das cartas o antes posible, enlazándoas cos seus diferentes elementos. “Os momentos de diversión son unha ferramenta educativa moi eficaz, unha forma diferente de aprender a cultura”, afirma Irimia, “cando isto acontece, estamos máis abertos, cunha receptividade moito maior; e o carácter repetitivo dos xogos, afianza os nosos coñecementos”.

Na costa lucense, en fronte de San Cibrao, existe un castelo baixo as augas onde habita una serea ou, polo menos, iso é o que conta a lenda. Di tamén que nos días de temporal sobe ao alto da Sombriza e toca un corno para alertar aos mariñeiros, segundo pensan algúns; outros, en troques, aseguran que é para facelos naufragar. Sexa cal sexa a verdade, a Maruxaina chegou tamén ás cartas co vento das novas actividades lúdicas. Desde o ano pasado, inclúese no repertorio de Criaturas míticas. O xogo, creado por Tarasca Arts&Games en Galicia, conta con cincuenta seres mitolóxicos pertencentes, neste caso, aos cinco continentes. Coa súa versión en físico e dixital, e aberta a posibilidade de atraer coleccionistas, consiste en que cada xogador enfronte tres criaturas de distintas mitoloxías, co apoio de aliados e conxuros. Mentres tanto, da man de Gato Studio chegou The Waylanders, videoxogo de rol no que lugares como Santiago ou a Torre de Hércules se converten nos escenarios de fantasía dunha trama baseada nas culturas celta e irlandesa.

Mitogali, traballo de David Orihuela publicado por Dornavela Edicións, é outro xogo que convida a enfrontar criaturas, aínda que neste caso, pertencentes só ao repertorio galego. “Creo que estamos na procura dunha nova espiritualidade, ancorada aos referentes do pasado, aínda que lidos doutro xeito”, sinala Katova, comentando que hai “unha especie de sintonía” arredor de todas estas propostas. Neste sentido, outro proxecto é Mitolóxicas, unha colección de bonecas de trapo artesanais inspiradas nas lendas das mouras, e que seguen os principios de economía social, ecoloxismo e feminismo para achegarse aos máis cativos da familia. Todas estas ideas teñen en común a difusión do noso patrimonio inmaterial, ofrecendo un abano de posibilidades coas que achegarse a todo tipo de públicos. “Todo o que ten que ver co misterio, co medo, coa noite... sempre chama, xa sexas grande ou pequeno”, comenta Irimia Fernández.

Os xogos e xoguetes tórnanse así unha manifestación dunha cultura que sigue viva, camiñando entre nós.