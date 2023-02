O poder das pedras

Ademais de ser un magnífico miradoiro sobre a capital ourensá, ao conxunto de pedras graníticas de O Tangaraño atribúenselle numerosos poderes curativos, desde o raquitismo a problemas de pel. Están no lugar de Parada da parroquia de Piñor, no concello ourensán de Barbadás e, xunto á ermida de San Bieito de Cova do Lobo, compoñen un conxunto monumental cheo de encanto e devoción. É un deses lugares máxicos de Galicia onde as pedras falan e teñen poderes do Alén.

A pedra de maiores dimensións, de forma case redonda –chamada Penedo Vigón ou Enganido–, está asentada sobre outras de tamaño algo menor, ás que a tradición atribúe capacidade de sanación. Para iso hai que pasar polo oco que deixan as penas e seguir o rito ancestral, acompañado coa auga que queda depositada na terra, tamén con propiedades sanadoras. Crese que o nacente é natural, e segundo a tradición popular nunca seca.

Antigamente acudíase ao Tangaraño para curar o bocio, as verrugas, problemas de pel ou o raquitismo –o tangaraño ou tarangaño– dos nenos. Tres veces debíase pasar a criatura ao carón e outro da fonte, coa esperanza de que o mal quedase enmarañado nas pólas onde se deixaba a roupa infantil e aínda se poden ver restos daquelas prendas entre elas. O “mal de aire”, polo que os nenos non medraban e se consumían, podía estar causado por un trasgo ou mesmo polo mesmo diaño. Acudían a nai e mais a madriña, e unha das frases para recitar era: “Ten conta, santiño, do meu tangaraño, enfermo cho deixo, devólmeno san”. Había que facer dous ou tres nós coa roupa que lle quitaban ao neno: se esta secaba, o pequeno morría; pola contra, sandaba. A zona utilizouse asemade en tempos como canteira, e cóntase que o gran penedo de O Tangaraño foi un dos obxectivos de demolición. Pero as cuñas non entraban na rocha sacra e salvouse. E aí segue, igual que milenios atrás.

O 11 de xullo celébrase a romaría de San Bieito da Cova do Lobo, próxima ao Tangaraño, aínda que noutrora e durante todo o ano acudían a realizar o rito da pedra numerosos devotos e enfermos. Tamén se celebra o San Bieito “de inverno” o 21 de marzo. Os fregueses achéganse a bendicir os seus panos, cos que posteriormente curan as verrugas. Desde primeiras horas do día centos de persoas acoden ás inmediacións da ermida para seren depositarios do poder milagroso do santo varón.Respecto á capela, hai varias teorías sobre a súa orixe, como a que a vincula á existencia dun poboado medieval próximo ou á presenza dun antigo eremitorio rupestre. O templo actual, que experimentou reformas co tempo, é unha construción con pórtico e terraza abalcoada baixo a que se atopa a entrada.

O nome da igrexa, San Bieito de Cova do Lobo, está relacionado con outra lenda popular. A fábula conta que na gruta vivía un lobo temido polo pobo pero unha mañá, cando o animal non estaba, un veciño entrou ata o fondo do tobo, onde apareceu a imaxe do santo. En honra a San Bieito, edificouse a ermida. Outra historia alternativa á orixe do lugar, vén relacionalo cun poboado da Idade Media, vinculado así mesmo a unha comunidade de freires benedictinos, que estenderon a devoción ao santo por toda Galicia a través da construción de igrexas e mosteiros.

A porta do templo é adintelada, con dous ocos cuadrangulares nos laterais. O edificio é de planta rectangular, co presbiterio máis elevado que o resto. Ten unha localización privilexiada desde a que se pode ver todo o val. Na contorna venérase a imaxe de San Bieito, protagonista do cancioneiro popular e santo de devoción. Sae en procesión todos os anos e fronte á capela álzase un cruceiro, ademais dunha gran cruz na cima que engade misticismo ao lugar.