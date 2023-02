“Ninguén vira a Mariña, ninguén falara con ela, ninguén sabía onde estaba. Parecía que estaba a preguntar por unha pantasma esvaecida no medio da noite”. Así se presenta o ambiente que dominará ata páxina final da novela A malferida, presentación na literatura galega da súa autora, Irene Rega Jul, nada en Cervo e gañadora do Premio Illa Nova de Narrativa 2022. Este certame nace en 2017 para motivar a creación na xente nova recuperando a histórica colección “Illa Nova” de Galaxia.

Por unha banda, asistimos á desaparición dunha rapaza, unha boa estudante, unha nena responsable, que semella que marcha un día da casa e pon en alerta a súa nai e a toda a cidade de Viveiro. Esta situación crea na proxenitora, Azucena, un sentimento de culpa que arrastrará ao longo dos capítulos e provocará en quen le un desexo de querer amañar a situación canto antes. Un ritmo trepidante e unha hábil dosificación da información, segundo vai avanzando a investigación, conseguen un estilo no que predomina a intriga ata a derradeira frase da novela.

O tema do bullying comeza a ser recorrente na literatura galega, ben é certo, mais desta volta á autora non lle abonda con poñer o problema enriba da mesa senón que coa exposición do tema quérese sinalar as persoas responsables disto. Mariña non é unha vítima máis senón que se converte no símbolo de todas as nenas e nenos acosados nunha sociedade que se presenta como un suxeito de culpabilidade colectiva: “Os causantes do que lle pasara a Mariña eran todos os compañeiros e compañeiras da clase, os rapaces do instituto que viran como a vexaran, os profesores que oían, vían e calaban, os nenos do colexio ao que fora Mariña de nena. Ninguén deles a perseguira aquel día polo monte, pero todos eles contribuíran a que iso pasase”. Mariña sofre a traxedia que supón querer ser invisible aos ollos daqueles que converten día a día a súa vida nun inferno.

Por outra banda, a autora presenta unha segunda trama a través dun dos protagonistas, o inspector Mario Fernández, para tratar o problema das adiccións. O policía chega desde Vigo, o seu anterior destino, co reto vital de non recaer na bebida, sabedor de que é a súa última oportunidade. Asistimos a unha loita interna que axudará á potenciación dese clima de tensión xa creado coa desaparición de Mariña: “Non era capaz de atopar o interruptor que apagase os seus pensamentos, antes era o alcol o encargado de calar os remordementos, pero xa non podía utilizalo”.

Rega Jul consegue amosar un estudo psicolóxico dos principais personaxes para se poñer no lado desas vítimas que, ben o sexan de acosos ou de adiccións, protagonizan as traxedias fugaces que un día tras doutro alimentan de titulares os nosos xornais mais que permanecen na vida de quen as sofre.