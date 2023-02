“Síntome orgulloso de participar na defensa do galego”

Máis coñecido pola súa faceta musical, Maurizio Polsinelli tamén posúe unha vocación poética en lingua galega. Após ser premiados algúns dos seus poemarios, agora vén de publicar "O deber do Lume" (Medulia Editorial).

-- Vde. chegou á poesía galega a través da música. Quixera que me contase como foi ese proceso.

-- Co grupo musical 2naFronteira, comezamos en Italiano 2008, e no 2013 publicamos, xa en Galicia, Alma, o primeiro CD de 2naFronteira dedicado enteiramente á poesía en galego (e portugués). O de musicar a poesía galega con Carmen Penim é un traballo con moita implicación coa palabra. Unha profunda procura da tonalidade emotiva do texto. Así, pouco a pouco, o galego foise instalando nas miñas propias ferramentas creativas dun xeito moi natural.

–É a galega, en xeral, unha poesía que se presta para ser musicalizada?

–Para min, a musicalidade dun poema é fundamental, non só á hora de musicalizalo senón tamén como lector e como escritor. Pero non creo que iso dependa dunha lingua en particular, aínda que para nós instintivamente podería parecer que un texto galego (ou italiano) sexa máis “musical/musicable” que, por exemplo, un texto en alemán. Depende de moitas cousas. Con todo, basta con escoitar un lied de Schubert por decatarsede que o alemán tamén pode ter unha musicalidade marabillosa. O italiano, doutro canto, ten unha musicalidade natural forte por ter un son moi vocálico (case todas as palabras italianas rematan en vogal, incluídos os plurais, que non se forman con -s), mais iso non é garantía da musicalidade dun texto. Quizais poderíamos dicir que case todo depende das calidades poéticas, rítmicas e musicais dun poema determinado, sexa a lingua que sexa.

–Como xurdiu este libro, O deber do Lume, que teño entendido que está dedicado á súa muller, Carmen?

- O que podo dicir eu, en poucas palabras, é que o poemario se podería considerar unha biografía lírica, moi contaminada pola miña propia mirada e imaxinación. A miña infancia romana, suburbana, entra nos versos, así como a miña propia experiencia directa dos lugares onde efectivamente se criou a miña compañeira, Carmen, a quen está dedicado este poemario, que eu concibín como un exercicio de translación lírica, feito dende o amor por esta muller e por esta “nosa” terra.

"Hai moitas semellanzas entre Galicia e diversas rexións de Italia, tanto lingüísticas coma musicais"

–Antes de publicar O deber do Lume, xa lle concederon premios por outros poemarios. Quixera que me falase deles e de quen o animou a escribir en galego.

–A vida mesma animoume a escribir en galego, pois a poesía é unha forma de observar a realidade. Vivín corenta anos en Italia e falaba e escribía en italiano. Agora, dende hai case dez anos, vivo en Galicia e, como non podería ser doutro xeito, falo e escribo en galego. O dos premios en Galicia é algo moi especial. Hai moitos e, entre eles, bastantes que che dan a oportunidade de publicar, unha boa vía para que a obra dun escritor empece a rodar. Unha editorial que fai moito neste sentido é Medulia Editorial. Dende hai xa uns anos, organizan o Premio de Poesía Eduardo Pondal, no cal quedei finalista na última edición. Aínda non sendo eu o gañador, Xulio Valcárcel e Diana Varela Puñal quixeron darme a posibilidade de publicar O deber do Lume. Débolles moito. Fan un traballo enorme a prol da literatura e da lingua, ademais de seren eles mesmos escritores magníficos. Antes deste premio quedei finalista no IV Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán. E, o pasado novembro, tiven a sorte de gañar o V Premio de Poesía Torre de Caldaloba, de Cospeito, co poemario Cartografía dos tránsitos que se publicará no vindeiro outono.

–Galego e italiano son linguas de orixe latina. Ademais das raíces, que máis comparten ambos idiomas?

–Si, o galego e o italiano son dialectos do latín e, aínda que sexan dúas variantes distantes no plano xeográfico, comparten moitos máis elementos lingüísticos que co francés, por exemplo,. E iso foi porque o francés mudou máis rapidamente. O galego e o italiano, en cambio, mudaron con tempos parecidos, chegando á semellanza hoxe evidente. A lingua é o espello dun pobo, onde se recoñece e onde atopa a súa identidade. E a min gústame pensar que aquel mesmo xeito de cambiar, esa mesma lentitude no afastarse do latín puido provocar o parecido que hai entre os dous pobos. Quizais é por esta semellanza profunda que, aínda que o galego non sexa a miña lingua materna, recoñézome na cultura do seu pobo, na súa forma de vivir. Un pouco como cando volves atopar unha irmá despois de moitos anos. Vala recoñecer. Tamén por iso síntome orgulloso de formar parte, dalgún xeito, da defensa do galego. Non quero participar da morte dunha lingua. Dóeme.

–Teño entendido que, dentro do italiano, o dialecto romano parécese aínda máis ao galego. Cales son esas similitudes?

-- Si, na miña opinión é co dialecto de Roma, máis que co italiano, que o galego comparte máis características, como moitos elementos de aforro lingüístico: por exemplo, as contraccións dos pronomes, moitas locucións verbais, ademais, claro está, de ter un alto grao de comprensibilidade mutua, debido ao léxico que comparten. Quizais por iso o galego, como dicía antes, se instalou nas miñas ferramentas creativas de forma natural. Eu crieime nun ambiente completamente romanofalante, coa miña avoa, que falaba unha variante aínda máis antiga do romano, o romanesco. Así que me atopo cómodo es-cribindo en galego. Logo, claro, hai moito traballo de investigación sobre o léxico.

–No tocante á música, agora. A música popular galega parécese ao dalgunha rexión concreta de Italia?

–A música galega tradicional ten moitos elementos en común coa música tradicional do sur de Italia. En particular, coa música de Calabria, Campania, Puglia. Sen entrarmos nos detalles, moitos ritmos tradicionais italianos en 6/8, como a Tarantella ou a Pizzica. poden confundirse con bastante facilidade cunha muiñeira.

–Ata o de agora ten escrito Vdes. poemarios. Atreverase algunha vez coa narrativa?

–Xa estou no asunto…