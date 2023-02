En 1965, ano no que Dylan triunfa con “Like a Rolling Stone”, John Williams, un profesor da Universidade de Misouri, publicou Stoner, novela que, ao contrario que o tema de Dylan, pasou desapercibida e tardaría moitos anos en ser recoñecida coma unha obra extraordinaria. O protagonista é un mozo do mundo rural que grazas á agudeza dun profesor descobre a forza de Shakespeare e queda atrapado para sempre no mundo dos libros e xa non retornará ao lugar de orixe. Abandona os estudos de Agronomía, faise docente universitario de Literatura e casa pero, como a moza de “Like a Rolling Stone”, coñecerá a desgraza, aínda que dun xeito máis paulatino e menos contundente.

John Williams amosa un personaxe que loita con tenacidade contra todos os atrancos: un matrimonio fracasado, unha filla que se distancia del, un mundo universitario complexo e destrutivo, as cambadelas que cernan a súa carreira… E todo contado por un narrador preciso, sorprendente, que nos atrapa igual que os libros atraparon a Stoner ou que unha moza amante se apodera dos seus momentos de lecer e lle entrega a posibilidade dunha nova vida. Stoner é unha novela intensa e conmovedora, que se desenvolve nunha cidade provinciana, e que narra a vida do protagonista desde os primeiros pasos no mundo agrícola ata a súa morte. Desde a mocidade o ruído da guerra está presente: a Gran Guerra, a de España, a II Guerra Mundial son acontecementos con repercusións violentas na vida dos mozos e poden malograr futuros prometedores. Cada palabra, cada liña desta novela están puídas con esmero, cada capítulo introdúcenos de xeito maxistral na desolación dese heroe que loita con esforzo e rectitude contra un mundo que lle pon continuamente atrancos. Magnífica novela de campus. STONER (2022): John Williams (trad. Moisés Barcia), Cangas, Rinoceronte, PVP.21€