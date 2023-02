Unha nova entrega de Manuel Esteban irrompe no panorama literario galego, desta volta non sobre as andanzas do inspector Carlos Manso, senón dirixida ao público mozo para el dunha riqueza extraordinaria polo nivel de esixencia e o grao de implicación que supón atrapar a atención dos rapaces e rapazas. En calquera caso amosa, como xa fixera con anterioridade, un estilismo narrativo impecable no que apunta directamente á intelixencia dos receptores, no que introduce a reivindicación da diferenza e no que explora a fantasía como resposta a cuestións da vida cotiá e mesmo como estratexia de aprendizaxe, de modo que é quen de conxugar o pensamento desiderativo, a percepción verídica do entorno e a cognición inxenua da infancia que agora deriva na adolescencia co que iso supón de ruptura dunha etapa ‘a priori’ cómoda, consideración coa que o protagonista non coincidiría totalmente.

Xano é un rapaz de once anos que se percibe diferente aos demais porque analizando o seu comportamento ve que non actúa coma os outros, aínda así e consciente das súas peculiaridades ten unha visión do entorno bastante ben perfilada para a súa idade, o que lle permite vivir o día do seu duodécimo aniversario unha aventura fantástica no que están implicados dous compañeiros e amigos e que lle brindará a posibilidade de amosar os seus dotes de líder que el pensa que non ten e nos que non cre. A realidade, ás veces revirada para os cativos que están mudando de pel para vestirse de adultos, é interpretada polo protagonista cos ollos de quen busca entender o que nos rodea, de quen procura alternativas e dos que nas súas inseguridades alimenta o ánimo coa lembranza e o desexo de ser un máis entre os seus iguais. Toda unha lección de auténtico adulto. SETESTRELO (2022): Manuel Esteban, Vigo, Xerais, PVP. 12,30€