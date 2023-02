Escritores e deportistas

A relación entre actividade física e cultivo intelectual vén de vello e xa na cultura grecolatina o vínculo entre o mundo das competicións deportivas e a máis alta literatura fixo abrollar creacións extraordinarias. Non hai máis que lembrar como na Ilíada Homero describe con profusión os xogos que Aquiles organiza para honrar a memoria do seu amigo Patroclo ou os versos de Píndaro dedicados aos vencedores dos xogos olímpicos, ístmicos, nemeos e píticos.

A sociedade do pasado e presente século ofrece non poucos exemplos de relevantes escritores que foron, ao tempo, entusiastas do deporte e, nalgúns casos, tamén destacados deportistas.Así, Agatha Christie (1890-1976), a extraordinaria escritora británica que con xustiza foi cualificada como Duquesa da Morte, Señora do Misterio e Raíña do Crime, era tamén unha surfista consumada. Comezou a practicar coa táboa en 1922, nas praias de Cidade do Cabo, en Sudáfrica, a onde chegara co seu esposo Archie, destinado a aquelas terras para asentar a presenza do Imperio Británico. Logo gozou das ondas doutros moitos lugares, entre eles Hawai, sendo unha das primeiras mulleres europeas en practicar este deporte que, por certo, tamén cultivaron outros grandes como Bernard Shaw (hai testemuños gráficos del sobre das ondas con setenta e cinco anos) ou Jack London (que foi un dos introdutores deste deporte en California).

J. R. R. Tolkien (1892-1973) ocupaba a vida dedicándose felizmente ás súas clases de Inglés Antigo no Pembroke College da Universidade de Oxford e á súa grande paixón: o tenis, que practicaba habitualmente co seu amigo, o lingüista Angus MacIntosh, case vinte anos máis novo ca el. A boa (si, boa) fortuna fixo que con corenta anos se lesionase de importancia nun nocello e que, obrigado ao descanso, matase o tempo escribindo unhas obras da súa imaxinación: O hobbit (1937) e O señor dos aneis (1954) entre elas.

Agora ben, Tolkien non foi o único escritor célebre que tivo unha relación intensa coas canchas de tenis. Houbo bastantes outros, pero conformareime con amentar só dous máis: Vladimir Nabokov (1899-1977), que nun tempo sobreviviu dando clases de ruso e de profesor de tenis en Berlín e que logo deixou xogado moito co inmenso poeta do 27 Jorge Guillén, con quen coincidiu na Universidade de Wellesley (Massachusetts); e o novelista neoiorquino David Foster Wallace (1962-2008), autor da mundialmente afamada A broma infinda (1996), quen foi xogador no circuíto universitario estadounidense, que posúe un nivel case profesional.

Ernest Hemingway (1899-1954), premio Nobel de Literatura e autor dalgunhas das máis grandes narracións do século XX, repartía o seu tempo entre a escritura, a conversa de faladoiro, as esmorgas cos seus colegas e unha morea de actividades que desataban a súa incontible adrenalina e que practicou en diferentes épocas nos diversos países nos que viviu: atletismo, wáter-polo, rugby, tiro deportivo, pelota vasca e, sobre todo, o boxeo, do que foi un auténtico fanático, unha disciplina á que se refire en varias novelas e relatos. Tanta foi a súa afección polo ring que en moitos momentos da vida adestrou durante horas, fíxose amigo de boxeadores coñecidos (como os cubanos Kid Tunero ou Kid Agustín, tamén o adestrador Zahonet Deulofeu), organizou festas que amenizaba con pelexas improvisadas e incluso unha pelexa provocou que se lesionase nun ollo e que librase así de ir á primeira liña de batalla na Primeira Guerra Mundial e ficase como condutor de ambulancia.A paixón polos guantes de Hemingway foi tal que retaba a colegas escritores e outros artistas a pelexar, téndose enfrontado a John Dos Passos, Joan Miró ou Moerly Callaghan. O seu espírito de Welter indomable levouno mesmo a afirmar: “A miña escrita non é nada, o meu boxeo éo todo”.

Jack Kerouac (1922-1969), o poeta e novelista da Xeración Beat, foi, antes de icona dunha nova escrita, un excelente atleta universitario, especialmente dotado para o béisbol e o rugby, ata o punto de que obtivo unha bolsa de estudos na Universidade de Columbia para xogar a este último deporte. O caso é que as desavinzas co adestrador, unha sanción por indisciplina e, sobre todo, a rotura dunha tibia truncaron o destino ao que estaba chamado: ser unha lenda do rugby. Para a felicidade dos que amamos a literatura, tras graduarse decidiu marchar polo mundo e despois contárnolo literariamente Na estrada (1957) e noutros inesquecibles libros.

Haruki Murakami

Un último exemplo coido que ha resultar paradigmático a propósito desta particular convivencia entre deporte e escrita: Haruki Murakami (1949), non só unha das voces máis prezadas na literatura planetaria dos últimos lustros, senón tamén un consumado corredor de fondo, que comezou como un plan para baixar peso e tonificar a musculación e que hoxe é para el unha filosofía de vida.

Murakami ten escrito da súa paixón en múltiples textos, pero seguramente o máis coñecido deles é De que estou a falar cando falo de correr (2007). Alí e noutros lugares confesou o seu devezo polas maratóns e as carreiras de longa distancia. E tamén os seus hábitos como corredor, sempre con boa música nos cascos (Rolling Stones, Eric Clapton...) e aproveitando para pensar mentres o fai. A súa vida é correr e escribir, escribir e correr. E os seus triatmigos, xaora, porque comezou hai trinta anos como atleta e agora xa domina a natación, o ciclismo e a carreira. Por iso ten dito que “a maioría do que sei sobre a escritura funo aprendendo mentres corría pola rúa, cada mañá”. E non foi o único na historia, xa que moito antes del Jonathan Swif chegou a correr milla e media diaria, tal como deixou anotado o seu biógrafo Samuel Johnson.

Para outro día han quedar as proezas alpinistas de Dino Buzzati ou Erri de Luca ou as admirables andainas futbolísticas de Albert Camus e Pier Paolo Pasolini. Porque non cabe dúbida de que o poeta latino Xuvenal falou sabiamente cando nos recordou aquilo de mens sana in corpore sano. Cómpre tomar nota.