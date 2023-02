Arquitectura oblicua

As pontes e arcos oblicuos son unha habilidosa solución arquitectónica que foi estudada e sistematizada por diferentes tratadistas europeos, de Alonso de Vandelvira (1544-1626) a Philibert de L´Orme (1514-1570) ou Ginés Martínez de Aranda (1556-1620). Este tipo de arcos son característicos por presentar unha inclinación distinta a 90 graos con respecto a un plano, de maneira que os seus extremos non están aliñados cos eixes horizontal ou vertical, senón que forman un ángulo con eles.

Coñecidos en castelán como arcos “esviados”, “aviajados” ou “en esviaje” -“biais passé” en francés- esta rara e excepcional solución arquitectónica pode dar lugar tamén a bóvedas de canón oblicuas desviadas do seu eixe, sorprendendo o espectador pola ruptura da simetría e sección dos arcos comúns propios dos cruzamentos ortogonais, que teñen un uso maioritario en arquitectura e en enxeñaría.Os arcos oblicuos son unha solución técnica que algúns investigadores explican pola necesidade dos proxectistas de rumbar ou facer alarde dos seus coñecementos. Esta solución obrigaba tamén aos canteiros a demostraren a súa pericia na arte de tallar a pedra, xa que a estereotomía das doelas dos arcos oblicuos (de medio punto, carpaneis, parabólicos..) é moito máis complexa que a dos arcos comúns.

En Galicia un exemplo deste tipo de pontes é a do Bispo Odoario da muralla de Lugo, que se abriu na década de 1920 para facilitar o tránsito cara o novo hospital de Santa María. Os autores deste controvertido proxecto, que deu lugar á declaración da muralla romana como Monumento Nacional en 1921, foron os arquitectos Sainz Martínez e García Puig, que botaron man dun aparello helicoidal para unir as dúas embocaduras.Un claro antecedente da ponte luguesa atopámolo en Cáceres, onde en 1726 se construíu a Puerta de la Estrella para facilitar o acceso de carruaxes ao interior da muralla desta cidade declarada Patrimonio da Humanidade.

Ademais de pontes e portas de muralla, na península Ibérica temos diferentes exemplos de portas convencionais dotadas de arcos oblicuos en diferentes catedrais (León, Palencia, Valencia...), un abano no que brilla con luz propia a sorprendente Puerta del Esviaje (1540) da Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Un exemplo inédito deste tipo de pontes cos que contamos en Galicia é a que podemos ver dentro da finca singular do Castelo de Sobroso (Mondariz). Construída a mediados do s.XX sobre o que puido ser o primeiro foxo defensivo do castelo, que transcorre aos pés da fortaleza en sentido nordeste-suroeste, a nosa ponte está conformada por un total de sete arcos de medio punto labrados en cantaría (opus quadratum) que se dispoñen de forma oblicua ou esviada, ao tempo que se apoian sobre un zócolo que presenta unha altura de entre 0,90 e 1,10 m. A altura dos arcos, medida tomada a partir da coroación do plinto, é de 1,40 m, e a altura total de 2,55 m, unhas dimensións máximas medidas no arco situado ao leste (o oeste está máis colmatado de terra na súa base). A bóveda do arco ten unha luz media de 3,57 m.

O taboleiro, de rasante chan, ten unha lonxitude duns 10 m e unha anchura de 5 m. Ignoramos se a capa de rodadura orixinal era de terra ou de cantería, xa que na actualidade aparece cuberta por unha capa de asfalto.Da súa parte, as doelas de cada un dos arcos de medio punto está conformado por unha fábrica alternada, isto é, paralelepípedos rectos que presentan unhas dimensións medias de 70 x 28 x 66 cm, aínda que nos arcos que conforman as súas fachadas (boquilla), a dimensión lonxitudinal das doelas chega aos 90 cm.En fin, a ponte presenta tímpanos conformados por un opus de inferior calidade á dos arcos, pero idénticos aos do zócolo. O conxunto da ponte foi levantada a seco, isto é, sen argamasa.

A cronoloxía desta infraestrutura data, probablemente, de mediados do século XX, coincidindo coas obras de reconstrución do Castelo de Sobroso que levou a cabo Alejo Carrera Muñoz quen, naquela altura, era o seu propietario.

Azoramento da razón

O intradorso dalgunhas doelas dos arcos presentan algunhas fisuras e numerosas pintadas vandálicas realizadas con aerosois, o que vai obrigar ao Concello de Ponteareas (o seu propietario) a dedicar unha parte do diñeiro público de todos a restauralas e suprimilas. O mesmo debería facerse co peche metálico que se instalou a ambos lados da ponte resulta totalmente desapropiado e inadecuado, por canto desvirtúa a visualización e a valoración dunha ponte cunha tipoloxía única e excepcional en Galicia que ten como único paralelo exacto coñecido a Ponte da Gaiteira, na rúa do Río Monelos (A Coruña).

Os arcos oblicuos, en tanto que contrarios á simetría, provocan en nós unha alteración dos sentidos, un azoramento aparente da razón que desafía a imaxe da arquitectura como reflexo do corpo do ser humano que concibiu o clasicismo antes do cambio de era. Por iso a liña oblicua que trazan arcos como os da Ponte do Castelo de Sobroso desafía a nosa intelixencia, convertendo unha construción utilitaria nunha obra de arte dotada dunha expresividade que, cada vez que a visitamos, sempre nos admira, conmove e azora.