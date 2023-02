Alén dunha máquina de pensar

Miguel Anxo Fernández (O Carballiño,1955) é unha persoa de múltiples versións, capturado a mantenta por non poucas tarefas. Docente e autor de numerosos ensaios, historiador e crítico de cine, e prolífico autor de obras de ficción, entre elas os oito títulos da Saga de Frank Sotelo. Achégome hoxe a esta última entrega da Saga de Frank Soutelo, nome do sabuxo das súas pezas detectivescas, A conxura dos sete. Todo comezou coa primeira novela da saga, Un nicho para Marilyn (2002). Virían despois outros sete títulos encadrados na narrativa detectivesca, e protagonizados polo mesmo sabuxo, Frank Soutelo. Unha saga caracterizada non só por ser detectivesca, senón xa cun selo propio que a fai meritoria.

Tras a presentación da información relacionada co caso, fai a súa aparición Dalia Maxino que espera a Frank Soutelo en Lavacolla. Un catedrático de Historia Medieval faille saber que a encarga ten que ver coa espada de Santiago Matamouros,; a espada fora quebrada en sete partes por temor á rapina das tropas de Napoleón cando invadiron Galicia. A súa misión será atopar os anacos, e para levala a cabo, percorren as sete capitais do antigo Reino de Galicia onde, segundo a tradición, están agochadas as partes da espada. A trama detectivesca avanza amodo, demasiado amodo, segundo a miña opinión, con excesiva información. conversas sobre todo, que pouco lle engaden ao desenlace. Reflicte ademais os problemas sociais e económicos de Galicia, como tal os danos que causaría unha explotación acuícola na Ría de Muros ata Porto do Son. Cun equipo heteroxéneo e intereses de deriva masónica, percorren as capitais galegas, soportando accidentes e contratempos, mesmo a desaparición do profesor que lles fixera a encarga.

A investigación remata de xeito en boa medida rocambolesco, seguindo as singularidades do subxénero detectivesco, no que a resolución do enigma segue a o esquema: orde-desorde-orde restaurado. Cunha notable sobriedade descritiva á hora de retratar a psicoloxía dos diferentes personaxes; mais cunha plausible participación da forma de ser galega, caracterizada sobre todo polo ditos dun personaxe secundario: a señora Castora.

Ademais da intriga na que se ve envolto Frank Soutelo e que tenta resolver, A conxura dos sete ten o mérito de ser unha novela detectivesca galega. No só as capitais do antigo Reino de Galicia, senón que tamén unha boa parte das nosas vilas forman o espazo onde se desenvolve a investigación, que ganaría enteiros se, no canto de ser a procura dos sete cachos da espada de Santiago ou Prisciliano, se centrase na resolución dun enigma de maior entidade.

A CONXURA DO SETE (2022): Miguel Anxo Fernández, Vigo, Galaxia, PVP. 20,75€