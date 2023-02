Desde a maxia da cor

A dedicatoria do Día da Ilustración Galega e a publicación recente dunha monografía -escrita por Rosario Sarmiento e editada pola Deputación da Coruña- pon en primeiro plano de actualidade a obra da pintora galega María Antonia Dans, unha artista nada no concello de Oza dos Ríos, moi preto da Coruña, en 1922 e falecida en Madrid en 1988. Por mor desta celebración, a Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura elaborou unha exposición monográfica que quere pór en valor a obra desta destacada artista galega da segunda metade do pasado século e que permite repasar algunhas das súas ilustracións máis destacadas, como as que realizou para o conto La Tata, da escritora Carmen Martín Gaite, ou as dos libros da editorial Doncel, La aventura del Serpiente emplumada ou La isla de las tortugas. Deste xeito, na exposición, que se poderá visitar até mediados do vindeiro mes de maio, poden verse máis de trinta obras orixinais, entre libros, debuxos, prensa e revistas, complementadas por reproducións tiradas das principais bibliotecas virtuais, o que posibilita achegarse ao traballo de María Antonia Dans, unha artista plástica de notábel calidade que, a pesar de vivir boa parte da súa vida en Madrid, sempre transmite a presenza fonda de Galicia, manifesta nos temas e tamén na linguaxe plástica da pintora.

María Antonia Dans foi unha creadora plástica moi prolífica e versátil. Plasmou o seu talento non só na pintura, tamén a ilustración, o debuxo publicitario, o gravado ou o deseño téxtil foron medios para mostrar a súa creatividade. Canto á súa faceta como ilustradora, esta ten un dos seus primeiros rexistros a finais do anos 50 nos debuxos que complementan os artigos de María Pura Ramos na sección “Mujer” do xornal Pueblo. Despois desas ilustracións, estrítamente vinculadas aos xornais e revistas da época, virán os traballos para as novas editoriais que pretendían renovar a literatura infantil e xuvenil. Será na década dos 60 cando María Antonia Dans destaque entre as ilustradoras polas que apostaron editoriais como Doncel ou Susaeta para lle daren un novo ar máis fresco ás súas publicacións. Dans adorna estes contos e relatos con debuxos imaxinativos e estimulantes, grazas á forza da súa paleta de cores vivas e á tenrura das súas figuras, tinguidas desa inxenuidade persoal sempre presente na súa obra, case sempre mulleres que representa, como outros artistas galegos, con fórmulas dun quietismo que nos evoca o románico e, en xeral, formulas da arte popular..

A partir de 1970 a nosa protagonista diversifica a súa produción, e acompaña os textos da colección “Guías Everest" con ilustracións nas que fai uso de técnicas mixtas, como a acuarela ou a cera. Malia os novos horizontes temáticos, nestes anos persiste o seu estilo característico de suxeitos de aspecto simple e inocente que aínda cativaba, por medio dun xogo cromático tan carismático, a sociedade do momento.

Título: María Antonia Dans. A maxia da cor Local: Biblioteca de Galicia, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela Até o 12 de maio de 2023

No ronsel do movemento renovador

Cómpre non esquecermos que María Antonia Dans foi, sobre todo, unha excelente pintora. O mundo de María Antonia Dans remite, como moita pintura do movemento renovador da arte galega, no cal se inspira, á tradición popular e agraria, neste sentido a lembranza de certos temas de Carlos Maside, Laxeiro ou Manuel Colmeiro está no substrato fondo da súa obra. Como acontece con moita arte galega do seu tempo, a pintora escolma dese mundo elementos significativos, perseguidos de modo obsesivo e cheos dunha poética que se achega a un ben consciente inxenuísmo, como poden ser as escenas de feira, as casas aldeás ou esas naturezas mortas que se nos presentan como planos detalle de composicións populares. Desde os retablos e tímpanos de igrexas rurais até boa parte da tradición pictórica figurativa, María Antonia Dans sérvese de elementos de grande alento expresivo para conformar unha linguaxe propia, mais coa plena consciencia de que se fai parte desa linguaxe e para amosármonos unha percepción da existencia de equilibrio, con doses de inxenuísmo formal que acabará dominando a produción das últimas décadas.

Os seus temas fundamentais son a natureza morta, as figuras humanas en contexto rural, os retratos e a paisaxe. Nas primeiras potencia a cor que serve para captar o volume e a través da mesma organizar a estrutura da composición. Nas figuras, o tratamento dos temas populares destaca pola comprensión do factor humano —como Maside ou Colmeiro— o que a leva a desenvolver uns temas non estritamente sociais mais si dotados dun fondo de complicidade desde o sensitivo, algo que tamén transmiten os seus retratos cunha evidente captación do emocional.

No entanto, as paisaxes son a súa maior achega, onde salienta a ordenada concreción dos volumes e a estrutura compositiva unida a unha utilización de gamas cromáticas ben persoal e expresiva.