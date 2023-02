“Concibo as miñas novelas coma se fosen películas”

O "sabuxo sen par" no panorama literario galego, Frank Sotelo, regresa a Galicia da man de Miguel Anxo Fernández (O Carballiño, 1955) co insólito encargo de atopar a mítica espada de Santiago, agachada durante séculos e seica torada en sete anacos... E ata aquí podemos ler, porque estamos a falar de novela negra.

–A conxura do sete é a sétima novela que protagoniza Frank Soutelo. Cando publicou a primeira, en 2002, coidaba Vde. que o seu detective ía ter semellante percorrido?

–En realidade, son oito, pero a primeira delas, que era un relato longo, incluína como parte da trama de Bícame, Frank. En canto ao que me preguntas, a resposta é: rotundamente, non. Así e todo, si que tiña escritos dous relatos máis, pero fixéraos para min, non para publicar. A todo isto, resultou que a primeira novela funcionou bastante ben e, entón, o que daquela era director de edición de Galaxia, Carlos Lema, preguntoume se tiña outra novela de Frank Soutelo. E a partir de aí, foron saíndo unha tras doutra, aínda que, iso si, moi espaciadas no tempo, porque eu non me dedico en exclusiva á literatura.

–De que xeito evoluíu Frank? É dicir, e concretando, aparte de máis experiencia, que ten este Frank Soutelo de 2023 que non tiña o Frank de 2002?

–O primeiro Frank actuaba, digamos, cun “aquí te pillo, aquí te mato!”. Era un pouco Quixote e un chisco Robin Hood. Mais, pasados os anos, a bioloxía acaba impoñendo as súas normas e vai mudando a visión do mundo e, chegada esta altura, o Frank de hoxe é máis descrido, desesperanzado e moi defraudado por como vai o mundo.

A conxura do sete Miguel Anxo Fernández

Galaxia, Vigo, 2022, 20,75 €

–Nesta novela enmarca a trama no Camiño de Santiago. Trátase dunha razón conmemorativa, comercial…? Pregúntollo porque nestes dous últimos anos editáronse unha manchea de novelas temáticas co gallo do Xacobeo.

–Non, non. A novela estaba rematada en 2019, e o feito de que a súa publicación coincidira co Xacobeo foi accidental. Eu sempre quero que o lector se mova, que a acción transcurra en varios escenarios, e neste caso faise un percorrido por Galicia, e para iso o mellor e máis axeitado recurso que tiña á man era o Camiño de Santiago.

–Hai autores que din que escribir novela negra é a mellor maneira de describir a sociedade na que viven. É o seu caso?

–Si, totalmente. No campo literario, neste momento a novela negra é a máis eficaz para facer crítica social. Iso téñoo moi claro, e trátase dunha caracteristica de todas as miñas novelas.

–As historias de Frank Soutelo son, efectivamente, “novela negra”, porque teñen todas as claves do xénero. Porén, estase a cometer o erro, do público e dalgúns críticos, de etiquetar como novela negra relatos que non o son?

–Eu sempre dixen que non hai só branco e negro, tamén hai grises, matices, termos medios. A vida cotiá dá materia dabondo para a novela policíaca, pero eu entendo tamén que este xénero ten unha serie de balizas; para empezar, debe haber sempre un/unha detective que resolve problemas pero que sabe que non vai a arranxar o mundo. Eu son un escritor canónico. Quero dicir, de xénero, e o meu xénero é a novela negra. Hai anos que cheguei a esta conclusión despois de varias experimentacións que, vaia, coido que non me saíron todo o ben que eu pretendía. Ao respecto do que preguntas, direiche que si é verdade que certos autores inclúen na novela negra elementos que, dende logo, eu non metería, porque me renxerían. Pero, vaia, cada escritor está no seu dereito a facer o que lle pete!

"No campo literario, neste momento a novela negra é a máis eficaz para facer crítica social"

–É que semella que hai unha sobresaturación de novela policial…

–Pois si;pero iso ten as súas vantaxes, porque se hai esa oferta, é porque existe unha grande demanda por parte dos lectores. O que si creo que ten que haber é unha certa honestidade creativa, non pode valer calquera cousa, nin debería publicarse calquera cousa. Pero, claro, “se se vende, por que non?” dirán os editores.

–Está claro que existía novela negra antes de que se inventara o cine negro pero, hoxe pódese entender a novela negra sen as claves do cine negro?

–Eu, persoalmente, creo que non, pero esta é unha opinión moi miña. Eu percibo nunha serie de autores novos unha excesiva dependencia, neste caso temática, da narrativa audiovisual no senso de que, por exemplo, se se poñen de moda as series de psicópatas, pois veña escribir sobre psicópatas! E non, non é iso. Abonda ler un día calquera xornal para atopar unha trama para novela negra.

–Vde. tamén é crítico cinematográfico: de que xeito inflúe a linguaxe cinematográfica na súa maneira de facer literatura, de escribir?

–De feito, é que eu concibo as novelas como películas. Unha película componse de secuencias, as secuencias de escenas, e as escenas de planos. Daquela, para min, cada capítulo é a secuencia, os distintos parágrafos do capítulo son as escenas, e os diálogos e os apuntamentos son os planos. De maneira que cada capítulo debe ter un peche de seu, e procuro que o lector non se desenganche da trama. E tamén inclúo o humor, e cando digo humor, estoume a referir á ironía, á retranca, non aos chistes de Chiquito de la Calzada. Por outra banda, teño moi claro que a mellor maneira de contar as cousas é en liña recta, sen rodeos. Eu, por exemplo, tento que os meus diálogos sexan inmediatos, procuro que todos os protagonistas falen segundo o seu propio rexistro….Todas esas cousas son moi de cine, pero é a miña maneira de narrar. Por certo, tamén teño que dicir que rexeito ese tipo de películas nas que pasa o tempo e non acontece nada!

–Por moito que os “implicados” o neguen, os detectives tipo Frank Soutelo adoitan ser o alter ego dos seus creadores. En que se parece Vde. a Frank?

–Teñenme dito moitas veces: “Véxote a ti e vexo a Frank!” Pero, agás na maneira de falar, coido que eu non teño nada que ver con el. Nin física, nin moral, nin ideoloxicamente. Se acaso, tamén son un pouco descrido, coma Frank.

–Algúns autores toman a decisión de envellentar parellamente aos seus detectives (véxase o caso Camillieri-Montalbano). Este Frank Soutelo envellece con Vde. ou vai ao seu aire?

–Si, xa está envellentando porque, aínda que non nos parecemos, a evolución do detective si que vai parella á miña. Pero conste que non o quero xubilar!

–Andrea Camillieri deixou escrita a última novela de Montalbano (Riccardino) para publicala tras da súa morte. Pasou pola súa cabeza algo semellante?

–Pois nunca pensara niso, pero agora que o dis…haberá que ilo considerando.