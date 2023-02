Algoritmos na fronteira

Somos unha especie intelectual e pode que non exista no universo un espazo máis misterioso que o cerebro humano: cen mil millóns de neuronas e centos de trillóns de conexións do tamaño dunha bacteria que reciben estímulos eléctricos para liberaren substancias en permanente produción de información. Este sistema tan sofisticado define o que somos en cada momento; a ciencia e mais a tecnoloxía céntranse agora en desvelar os seus segredos, e pode que esta incapacidade do cerebro para indagar no seu propio funcionamento sexa unha forma de protexerse desta ambición humana por escudriñalo todo. Pero aínda que o que definimos como natural estea en absoluta crise, é posíbel que esa mesma curiosidade veña ser a derradeira fronteira vinculada directamente ao noso instinto vital, ese mesmo que mantén as nosas ansias por respirar.

Será por esta sede insaciábel que estamos nestas exploracións que dirixen á ciencia a preguntarse polas formas do calculo neural? Cal é o algoritmo presente no sistema nervioso e cal sería o resultado de poder manipulalo? Considerando que a percepción do mundo e mais a mente coinciden – e non porque o noso cerebro reflicte a realidade, senón porque o que percibimos é unha construción da actividade neuronal-, cal sería a consecuencia desta manipulación?

Vai tempo que dispoñemos de algoritmos que modifican as nosas decisións, e aínda que sexa dende a realidade externa, isto é unha intromisión na mente. O feito de que estes mecanismos se utilicen especialmente con fins económicos e ideolóxicos, debería alertarnos para tomar maiores precaucións para o que se presenta no horizonte. Porque observar a tecnoloxía só como unha posibilidade de potenciar as nosas capacidades é unha visión incompleta que pode levarnos á falsa consideración de que se trata dun factor pasivo na vida. A tecnoloxía sempre é un impacto na construción do ser humano, que resulta indisolúbel. Unha vez que unha das súas ferramentas se instalan na cultura, imposibilita a vida humana sen a súa presenza. Neste proceso de incorporación activa, ten sempre a capacidade de liberarse da súa función técnica inicial e definir novos sentidos, propiciando cambios nos nosos comportamentos e desatando novas necesidades. Os móbiles non se utilizan só para efectuar comunicacións, xa que eles transformaron a comunicación humana redimensionando a cultura dos vínculos sociais. Neste sentido, non podemos pensar a tecnoloxía como simple potenciadora das calidades humanas, senón como transformadora de sentidos; é dicir, da cultura. A tecnoloxía crea novos escenarios, transformando esta acumulación infinita de sentidos e interpretacións que no seu conxunto é a cultura. Da súa parte, a ciencia condúcenos cara a unha realidade onde podemos ler a actividade das neuronas e interferir nelas. Pode ser extraordinario para o tratamento das enfermidades mentais e tamén para ter unha vida mais eficiente, pero abre moitas interrogantes sobre a seguridade destas prácticas estendidas a outros ámbitos.

A interfaz cerebro-máquina será cada vez máis eficaz na construción dunha intelixencia humanística, con dispositivos e sensores dentro e fóra do cerebro, interactuando na integración da intelixencia artificial e a biolóxica. O mundo físico será unha prolongación do cerebro e o cerebro unha prolongación da intelixencia artificial. Seguindo a proposta de Marvin Minsky, a disolución dos límites entre o físico o bióxido e o tecnolóxico colócanos nunha nova condición do humano. Pensemos en se toda a información e funcións que recolle agora memo o noso teléfono chegará directamente ao noso cerebro. Toda a información e todas as funcións dende o cerebro interactuando directamente na rede e con outros cerebros: trátase, sen dúbida, dunha idea que nos excede como tamén nos excede pensarmos na posibilidade de próteses no cerebro para, por exemplo, ampliar a capacidade da nosa memoria. Pero non se trata de ciencia ficción.

Xa está superado o obxectivo de que as persoas nos comuniquemos mentalmente cos ordenadores. Os científicos falan de neuropróteses e telepatía sintética. Proxectan ler e compartir pensamentos, emocións e sentimentos nunha interfaz cerebro- ordenador- cerebro. Unha cultura humanística froito da entrada da tecnoloxía dentro de nós que abre grandes interrogantes éticas que hai que abordar con urxencia. A imaxinación dos que animan estes saberes non constitúe unha fantasía; agora o punto está en se será posíbel trasladarmos a unha memoria externa toda a nosa identidade. Veremos.