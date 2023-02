Relustros do teatro popular

No seu día dixemos que do mesmo xeito que se pode falar dunha “vangarda enxebre” na poesía galega, como propuña hai anos Xosé Ramón Pena, tamén se pode falar dunha dramática, e dun teatro, de axitación e propaganda cunha orientación enxebre, mais non vangardista, o que dá lugar a un “agit-prop enxebre”. Exemplos sobran, pero entre as primeiras achegas teriamos A patria do labrego (1905) de Antón Villar Ponte, e entre as máis notables Matria (1935), de Álvaro de las Casas, que máis semella drama insurreccional. Son textos que partillan a denuncia da situación de opresión que viven as xentes do común en Galicia, que secularmente padeceron os andazos do caciquismo, a emigración e a superstición. Roberto Vidal Bolaño, noutro drama insurreccional, Ledaíñas pola morte do meco (1977), poñía en boca dos personaxes un pranto contra a fame, a pouquidade e a miseria en que vivía a maioría inmensa, que remataba en revolta gozosa. E dicimos enxebre, porque todos eses textos, e os espectáculos que con eles se armaron, recrean o topos tradicional galego, nunha reivindicación da cultura popular, moi especialmente da lingua, pois o termo enxebre refire o que é puro, prístino, sen mácula ou mestura. A veces mesmo apostan por un hiperenxebrismo acusado para mellor presentar as esencias da vida tradicional galega, que en ocasións deriva en costumismo, mais evitando a mirada crúa e por veces ferinte do naturalismo. O texto que presentamos, Unha cunca de caldo quente, do que é autor Xosé Lois García, e publica Fervenza na súa colección “A Pinguela”, cadra moi ben nesa categoría, e o título xa expresa a vontade de mostrar o rural galego e a súa veciñanza.

Unha cunca de caldo quente Xosé Lois García

Fervenza Edicións, Silleda, 96 páxs. Sinala o autor no adral da peza que os personaxes non son de ficción, pois tanto elas como eles frecuentaban contra os primeiros anos da década de 1950 a casa grande de Podente (Chantada), en tempos nos que a dureza da ditadura franquista se deixaba sentir no país e tamén as condicións infrahumanas en que vivía un sector nada pequeno da poboación, que daquelas se denominaba “pobres de pedir”, e que se sumaba aos pobres de necesidade. Aínda a mediados dos anos sesenta en festas e romarías de Galicia se podía ver aquela hoste de xente que vivía grazas á caridade, e que Valle-Inclán tan ben recreou en pezas como El Marqués de Bradomín (1907) ou en novelas como Flor de santidad (1904), ben que a realidade superaba calquera ficción. A acción transcorre na dita casa grande, onde a caseira do lugar, a Señora Consuelo e a súa filla Maruxa, abren as portas da cociña para ofrecer un anaco de pan, unha cunca de caldo, un lugar quente, e un espazo de sociabilidade aos ditos pobres. Son dous actos con dúas escenas cada un, nos que a dita acción comeza nas horas primeiras da noite, cando máis se agradece o caldo, a quentura da lareira, e un lugar onde latricar un pouco e durmir. Cabo da lareira vaise xuntar unha galería de persoas realmente excepcionais, atendendo ás súas historias de vida, que os pobres de pedir non sempre eran lacazáns ou brutáns iletrados. E así coñeceremos ao Manuel dos Gatos, ao Isabelino, á Cambota, á Belisara, á Mafalda..., e feitos sorprendentes e arrepiantes. Cabo da lareira, como no seu día mostrara Ánxel Fole, é onde se contan historias, un dos espazos privilexiados da tradición oral, o lugar onde afiaban armas literarias contadores e contadoras, que logo arrequecían en fondas, feiras e tabernas. E así, cada quen, noite tras noite vai debullando, aos poucos, a súa peripecia vital, e con ela mostrando casos e caras da opresión e da barbarie padecida, tendo como pano de fondo esa historia recente do país que aínda recende a morte. O volume conta cun prefacio de Elza Hauresko e ilustracións de Juan José Lomartí. Un fermoso agasallo en defensa da redención dos humildes. Honrados na vila Como na fotografía, e noutras artes, a técnica é relevante, como tamén o obxecto á que se aplica, o por que e o para que. Por Galicia pasean fotógrafos cunha técnica inmellorable, pero coa incapacidade para mostrar mundos relevantes, que vaian alén das frivolidades das elites. Bótanse en falta imaxes de Sebastião Salgado, que nos falan desoutra condición humana tan explotada e humillada polos xogos de poder dos poderosos. Imaxes que mostran a depravación e a dominación. As denuncias de Rosalía de Castro seguen tendo pertinencia, infelizmente. Na dramática pasa outro tanto, pois hai textos de feitura ben requintada, con fermosas filigranas e ornamentos, que nin contan nin din nada, tan só afirman a súa condición de produto exclusivo para connaisseurs e gourmets, e destacan máis pola envoltura que polo que se envolve. Valle-Inclán combinaba unha técnica poderosa, brillante, e una mirada crítica demoledora e aceda, coa que retratou os aspectos máis negros dun país ancorado no Antigo Réxime, que non abandonamos, porque os tempos non mudaron. O que Xosé Lois García recolle na cociña dunha casa grande das Terras do Asma, ben podería acontecer nunha casa de acollida de calquera cidade, hoxe mesmo. Velaí a técnica ao servizo da denuncia e da emancipación. Grazas.