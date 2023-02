“A infancia é un territorio de liberdade, curiosidade e exploración”

Após un trío de novelas enmarcadas no xénero negro, o vigués Manuel Esteban adéntrase na ciencia ficción con Setestrelo (Xerais), un libro de transición entre o mundo irreverente da nenez e o territorio sufocado da adolescencia, e tamén sobre a procura da identidade e a dificultade que teñen os adultos para aceptar todo o que se afaste do normativo.

–Os seus tres anteriores libros móvense no terreo do xénero negro. Por que este cambio de rexistro en Setestrelo?

–Comecei a escribir Setestrelo vendo o meu fillo máis novo atravesar esa etapa na que o neno está a marchar, e o home que será xa reborda. Mentres el descubría a Michael Ende, a Jules Verne, a Salgari ou a Tolkien, confluíron esas dúas circunstancias biográficas: a do pai e a do escritor, así que este libro está escrito para ese neno que xa non existe, con certa nostalxia e coa delicadeza coa que se recollen do chan os anacos dun cristal roto polo tempo.

–Setestrelo poder ser lido tranquilamente por adultos, pero o caso é que se anuncia como unha inmersión súa na literatura xuvenil. Tivo que facer un esforzo canto á linguaxe utilizada ou digamos que escribiu coma sempre, sen pensar na idade dos lectores?

–O certo é que non fago demasiadas concesións. Setestrelo é unha novela de ciencia ficción, unha space opera para cativos, pero nela falo de astronomía, asteroides, computadores, linguaxes de programación, o sistema solar e a Vía Láctea ou sobre física cuántica e partículas entrelazadas. A única concesión que fago é que está narrado desde a perspectiva dun neno de doce anos, e certas reflexións ou olladas son máis propias desa idade que dun adulto.

Setestrelo Manuel Esteban

Xerais, Vigo, 2023, 12.95 €

–Acerto se digo que esta novela ten un “aire” que lembra O Principiño ou incluso a Alicia no país das marabillas?

–Entendo o que queres dicir (e agradezo a excesiva comparación). A estrutura narrativa é a do arquetipo do monomito, a viaxe do heroe que debe atravesar o espello para encontrarse. Hai algo diso en Setestrelo, si. Tamén hai, como en todo no que escribo, moitas referencias e chiscadelas agochadas a outras obras e autores: Terry Pratchet, Stanislaw Lem ou Agustín Fernández Paz, para vírmonos máis perto.

–Non se pode esquecer que, ademais de escritor, tamén é Vde. médico. Este retrato que fai do protagonista, Xano, ten que ver máis coa súa experiencia como médico ou coa súa ollada como escritor?

–Supoño que é inevitable, pero, se cadra, a ollada que máis pesa, máis que a do médico ou a do escritor, é a do profesor, ou a do pai. Falo algo da medicación que ten que tomar Xano, pero hai pouca perspectiva médica nesa parte do relato, porque a narración está feita desde os ollos dun neno que non entende por que ten que tomar unha pastilla para ser como os demais.

–Tense escrito moito da adolescencia, pero menos dese período de transición que vai da nenez á adolescencia, que é o que atravesa Xano. Por que escolleu precisamente un personaxe desta, tamén moi importante, etapa da vida?

–En primeiro lugar, como che dixen, inspirado por ese mesmo transo no meu fillo máis novo, pero tamén porque nese período, antesala da vida adulta, é onde agroman todas as preguntas. O adolescente está convencido de ter xa todas as respostas, pero ese neno de once ou doce anos que comeza a mudar de pel, a metamorfosearse física e mentalmente, ten o peto cheo de preguntas. Desa curiosidade inxenua aliméntase Xano para todas as súas descubertas.

–Botemos unha ollada á sociedade na que vivimos: realmente hoxendía acéptase a “persoa diferente” ou abonda moita hipocresía, ou sexa, que unha cousa é dicilo e outra practicalo?

–Esa é a verdadeira historia debaixo da historia. Baixo a novela de ciencia ficción está agochada a historia de Xano: un neno curioso, explorador, de pensamento lateral que enfastía a pais e profesores. A sociedade quere nenos submisos, obedientes e tranquilos e, ao tempo, afoutos, alegres e creativos. Tendemos a premiar a conduta adaptativa, o que pode resultar lóxico, pero a parte mala é que tendemos a castigar a disonancia, o disruptivo. O diferente tendemos a cualificalo de malo, ou de enfermo. Queremos domesticalo todo: a terra, a auga, os alimentos, os animais e, tamén, os nenos, pero a infancia é, xustamente, un territorio de liberdade, curiosidade e exploración. Así é como aprendemos: abrindo portas pechadas para ver que hai detrás delas. Esa contradición é a que latexa debaixo de Setestrelo.

"A literatura é un edificio inzado de portas a unha cantidade ilimitada de mundos"

–Quen lle dá un agasallo a Xano, é a súa avóa. Porque elixiu para esta “misión” a avoa e non un pai, unha nai, unha tía, un amigo adulto…?

–O libro comeza coa morte da avoa. Na mente dun neno, os avós acadan, por veces, a categoría de seres mitolóxicos e, cando a morte sucede durante a infancia, quedan envoltos nunha aura de misterio. Precisaba ese elemento: a ausencia dun ser moi querido, para desenvolver a historia e a solución máis natural era a dunha avoa. A chegada á casa vella, a descuberta dun agasallo que Xano recibe no seu leito de morte… elementos que pretenden estimular a curiosidade de Xano e, por suposto, a do lector.

–A mensaxe que quere Vde. ofrecer con este libro é a de que “sempre podemos escoller quen somos”. Isto, literalmente dito, sabe que é imposible.Daquela, como debemos interpretalo?

–Como digo, debaixo da historia de ciencia ficción hai unha reflexión sobre o efecto Pigmalión, ese perverso traxe co que a sociedade viste os nenos, asignándolles un rol que non sempre lles acae. Cando lle dicimos a un neno que é parvo, torpe, ou inquieto, estamos a transformalo exactamente niso, nunha especie de profecía autocumprida. Xano non quere o traxe que lle impoñen. Esa é a súa virtude, a de querer descubrir quen é realmente, máis alá do que os demais ven nel.

–Manuel Esteban tamén atopou na súa vida o seu propio “abreportas”?

–A literatura é un edificio inzado de portas a unha cantidade practicamente ilimitada de mundos. Portas ás mentes de xente que viviu hai dez, cen ou mil anos. Portas a mundos tranquilos e a mundos axitados. Portas a calquera cousa que un ser humano poida imaxinar. Levo toda a vida abrindo esas portas como lector e, desde hai uns poucos anos, construíndo eu mesmo algunhas desas portas. Non se me ocorre mellor porta que un libro.