Bravo os Bravú

Entre os creadores contemporáneos máis fascinantes do noso entorno atopamos a parella que se dá en chamar Los Bravú. En efecto, Dea Gómez e Diego Omil teñen conquistado coa súa pintura figurativa o corazón de moitos afeccionados e coleccionistas. Nun país onde a figuración de orixe non é aplaudida polos comisarios de arte, coñecer das tribulacións dunha parella de novos realistas narrativos aparece chea de interese e admiración.

O máis grande dos praceres que ofrece a arte dos nosos días é visitar os artistas no seu estudo; poder adentrarse nunha desas fraguas de Vulcano, taller de Aracne ou mesmo sala áurea de San Lucas ten estado, dende as orixes mitolóxicas da cultura de Occidente, envolto pola sorpresa e mais a curiosidade demiúrxica. Como consegue Pigmalión reproducir con tanta veracidade a faciana da musa para outorgarlle a vida? As visitas a Pablo Picasso na Californie ou a Alberto Giacometti en París teñen producido moitas fotografías, non poucas narracións e algún filme. Douglas Duncan retratou a Picasso e ás visitas na súa casa modernista da Costa Azul francesa. O crítico de arte James Lord narrou en Retrato de Giacometti as súas dezanove visitas ao estudo parisino do escultor para ser retratado. E mesmo filmes como O contrato do debuxante, do realizador Peter Greenaway, narran o misterio relativo á creación artística e mais os creadores.

Así pois, visitar os Bravú no seu estudo de Carabanchel aparece cheo de prolegómenos intelectuais que alimentan a conversa cos artistas e deleitan o ollo co visioando das súas imaxes. Vai frío esa mañá e o estudo, que fora imprenta noutro tempo, recíbenos silente. Veñen de expoñer en Madrid na galería de Yusto/Giner unha mostra que levaba por título La hora del Gallo. Daquela, case que a xeito de aniversario, rememoran os seus dez anos de traballo xuntos e as orixes da colaboración en BD. Unha das súas historias de cómic tiña esencia valle-inclanesca e contaba como nun esperpento da Santa Compaña acontecía a conversa entre un home e mais a morte nas horas da alborada. As cores no intre do canto do galo son azuis, veladas, de opacidade vítrica. Así son os cadros que forman o universo Bravú, de refinadas cores en veladuras.

O gusto por romper moldes faise evidente nos Bravú cando no desexo de mostrar un universo proprio mesturan alta e baixa cultura. Logo xunto ás efixies de busto de mozas e mozos nos nosos días, pero que semellan atopados nunha pintura romana con aires picassianos, atopamos bodegóns urbanos feitos con teléfonos móbiles, t-shirts e comida rápida. Un deseño tribal convertido en cartel de neón aparece xunto dun retrato épico dun mozo de barriada montado dacabalo, con aires de autoridade que se executa con técnica quasi velazqueña, pois aparece un persoeiro só no medio dun lenzo inmenso que se cobre de pintura tan austera que semella retratar o silencio. No eixo da exposición chama a atención un conxunto escultórico que parecía ser a escena para Antígona, con máscaras e xestos dramáticos pero co aire incidental dunha performance no século XXI.

Hai, en fin, no encontro coa pintura dos Bravú un goce do refinamento do mundo contemporáneo pois presentan o contexto socio cultural de hoxe como unha sucesión de capas de información e coñecemento. Unha imaxe de internet segue a unha novela que segue a un wasap que segue un filme. No noso mundo, unha fonte de coñecemento acomódase xunto doutra sen molestar e a súa conversa fai o mesmo. Dea fala, sendo continuado o discurso por Diego cando non Diego explica para ser replicado por Dea. É unha escena elegante que xorde entre eles coa naturalidade do ser humano auténtico do creador verdadeiro. Pintura e conversa avanzan da man.