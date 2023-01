“A retranca puido ser un sinal de identidade, pero non do humor galego”

En A retranca. Un intento de clarificación (Galaxia) Félix Caballero tenta definir os límites dunha habelencia cada vez máis rara, subliñando o seu carácter defensivo e a súa íntima relación coa cautela e a reserva, e diferenciándoa doutros conceptos máis ou menos afíns cos que é confundida.

–No prólogo do libro, Siro faise eco da pregunta “que é o humor?” Remítolla a a Vde.

–Popularmente, humor é todo o que fai rir ou sorrir. Pero nesa definición temos que diferenciar polo menos tres xéneros: comicidade, sátira e humorismo. A comicidade e a sátira, máis ou menos, todo o mundo sabe o que son. Definir o humorismo é moito máis difícil. Fernández de la Vega di que é o esforzo por comprender e responder con senso a unha situación conflitiva que se move nun horizonte de comicidade e traxedia, evitando caer tanto no riso necio como no pranto indebido; e vencéllao co sorriso. O humorismo axúdanos a evitar a adversidade co sorriso comprensivo ou a superar a desesperación co sorriso acedo. Eu diría que é un método para comprender a realidade e defendernos eventualmente dela.

–De existir un humor galego, a retranca sería o seu principal sinal de identidade?

–Pois non. A retranca pode, ou máis ben puido ser, un dos principais sinais da identidade galega, mais non do humor galego, porque a retranca xenuína, a retranca primitiva, non é humor no sentido popular que dicía, xa que non pretende facer rir nin sorrir a ninguén. Esta é, se cadra, a tese principal do meu libro. Si pode ter que ver ás veces co humorismo pola súa finalidade defensiva. Porque esa retranca é sempre reactiva e defensiva. Usámola para saírmos airosos dunha situación conflitiva sen nos comprometer, para dicirmos o que queremos e non o que o outro quere que digamos, e sen que pareza mal. É unha evasiva que non semella tal, e coa que evitamos conflitos cos demais. Un bo exemplo témolo na recorrente resposta “por un lado, xa ves, e por outro, que queres que che diga”; ou na que lle dá un paisano ao taberneiro que lle pregunta polo seu viño nunha viñeta de Castelao: “Por onde vai molla, e como refrescar, refresca”.

–En 2012 publicaba Vde. o libro O humor galego alén da retranca. Daquela, cales serían entón as principais características do humor galego ou, mellor dito, do humor feito por galegos?

–O humor galego ten sido historicamente moi irónico, cunha ironía moi defensiva, pero que non é tanto esta retranca, polo que dixen, como a sorna ou outras ironías, que son máis defensivas-ofensivas que puramente defensivas e que lles teñen permitido aos galegos loitar indirectamente contra as circunstancias adversas.

"Dise que case todos os únicos humoristas da literatura peninsular son galegos"

–Os humorista gráficos, nos xornais, conforman un dos grupos máis representativos dese humor feito por galegos. Poderíase afirmar que precisamente o feito de ser galegos actúa como liña identitaria que os une?

–Creo que no traballo de moitos deles, desde Castelao ata Davila, pasando por Quesada –por citar só tres humoristas vinculados a FARO DE VIGO–, hai moito desta ironía defensiva que devolve o ataque recibido como un búmerang e que eu, seguindo a Paz Andrade, chamaría sorna. Entendo que a sorna se diferencia da retranca en tres cousas: 1) é, como dixen, un mecanismo defensivo-ofensivo, e non só defensivo; 2) ten ironía e burla, inexistentes na retranca; e 3) e úsase para dicir disimuladamente o que un quere e non para agochar disimuladamente o que un pensa, máis propio da retranca.

–Julio Camba podería encaixar na nómina dos humoristas galegos e ou de humor galego….ou o humor de Camba era, digamos, ante todo, cosmopolita?

–Camba era, sen dúbida, un cosmopolita, pero esa ironía coa que se defendía da perplexidade que lle producía o mundo de certo que a aprendeu en Vilanova de Arousa.

–O sexo está presente en cáseque todo o humor do mundo. Tamén é un elemento protagonista na, chamémoslle, historia do humor made in Galicia?

–Tamén. Chega con ver o mundo das cantigas populares, das coplas, dos refráns. En moitas delas atopamos unha picardía sexual xogando coa segunda intención do que se di. Normalmente, chámaselle retranca a isto, e é certo que a retranca é, como di o dicionario da RAG, un falar con segundas intencións, pero a diferenza está na finalidade deste falar, que na retranca é claramente defensiva e noutros casos, como estas cantigas pícaras, ten un carácter lúdico ou burlesco.

–A morte é tamén tratada no humor pero, existen un humor branco e un humor negro?

–Existen. Siro di que o humor negro galego ten unha faciana moi orixinal, derivada do forte vencello que existe entre superstición e humor, de feito que quen cre, por exemplo, nas historias da Santa Compaña é supersticioso; mais quen as crea, quen as inventa, é humorista.

–A Álvaro Cunqueiro, que introduciu o humor nalgunhas pezas da súa literatura, non lle gustaba nada, e con razón, que o sinalasen cáseque como humorista. Vde. considera que hoxendía o humor acadou xa prestixio cultural?

–Cunqueiro, evidentemente, non era un cómico nin un satírico, pero creo que si era humorista porque, como di Fernández de la Vega, cancela humoristicamente a realidade, recuperando, paradoxalmente, a realidade toda, ao ver aspectos inéditos dela, que é precisamente o que acaba conseguindo o humorismo. Pero, respondendo á túa pregunta, coido que o humor ten gañado prestixio cultural; pero só acadará abondo cando sexa entendida ao cabo a súa lucidez para comprender a realidade.

–En castelán, Torrente Baller ou Camilo José Cela (e xa non digamos Wenceslao Fernández Florez) tamén introduciron o humor nalgunhas das súas obras. É posible escribir de Galicia e sobre os galegos omitindo calquera aspecto que “cheire” a humor?

–Tense dito, e con razón, que case os únicos humoristas verdadeiros da literatura peninsular son galegos. O humor conforma, sen dúbida, un dos trazos fundamentais non só da literatura senón tamén da psique galega.

–Nun do capítulos do libro pregúntase Vde.: “está a morrer a retranca?” Nesa líña, eu pregúntolle: goza a retranca dun bo estado de saúde?

–A retranca xenuína, reactiva, defensiva, da que falo no libro, foi produto dunha sociedade que practicamente xa non existe, e neste sentido está a morrer. Nas sociedades urbanas e globalizadas, como é hoxe a galega, triunfan máis as ironías sarcásticas. Pero sempre fica algo. Por exemplo, iso de responder unha pregunta con outra, paréceme un mecanismo moi retranqueiro.

–E xa para rematar: Utilizou Vde. a retranca para respostar algunha destas preguntas?

–E logo?