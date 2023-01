O Porriño, nome de lei

Segundo Cabeza Quiles (2000), o topónimo O Porriño deriva dunha “base tardo latina porrinu, en alusión a unha antiga agrupación de porros silvestres”, a mesma voz que está detrás do apelido Purriños, que levan cerca de 600 galegos e galegas. Trátase do “Allium aphaerocephalum”, o allo-porro silvestre que deu lugar a topónimos abundanciais como Porral, Porreiro, ou Monteporreiro, todos eles derivados do latín porrariu. O académico Gonzalo Navaza (2006) documentou o desaparecido nome persoal Porrinus e acreditou ademais a presenza do Porriño -para alén de no Val do Louro- en Carballeda de Avia, Cea, Toén e Barbadás.

Unha das primeiras mencións escritas do noso topónimo atopámola no ano 1250 nun documento do Mosteiro de Melón que cita unha pedra con este nome: [...] et per caminum veterem de Petra Sarrazina et per petrum de Porrino quomodo dividit inter se et Martinum Pelagii et quomodo vadit ad Penedum de Nuno de Vutairo [...]

Do século XVI data a primeira referencia desta nomeada -castelanizada iso si- con artigo. Así, un documento do ano 1517 procedente do tombo de Melón fala dunha executoria que obtivo o bispo D. Luis “dada por la Real Audiencia de Galicia en Ribadavia á 20 de Noviembre contra el Monasterio de Melón sobre la Villa del Porriño, y Coto de Cans”. Do mesmo século procede un acordo entre o abade de Melón e o bispo de Tui Martín Curbano polo que este último se facía co “coto de Cans y el Porriño”.

Xa no s. XVII Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, canso de peregrinar nacións e xornadas por Europa adiante como diplomático da Corte, pedía nunha misiva escrita desde Nápoles unha vida máis sedentaria que lle permitise “habitar en un pueblo, aunque sea en el Porriño”, manifestando envexa pola vida que levaba a súa esposa Dona Juana no Val Miñor. Nesa mesma centuria Lorenzo Magalotti describe a Viaxe de Cosme de Médicis por España e Portugal (1668-1669). O escribán do futuro duque da Toscana, cuxa comitiva entrou en Galicia polo Miño tudense, apunta: “A unha legua de Tui atópase unha vila pequena chamado O Porriño onde xa se pode aprezar como se constrúen as casas en Galicia, baixas e con tan grandes pedras que cunhas poucas chegarían para facer unha muralla”.

No século XVIII a ilustración alumea o noso país, entre outros, a través do Padre Sarmiento. Na viaxe que este frade feminista e amador de Galicia realiza a Pontevedra desde Madrid en 1745, escribe tamén O Porriño con artigo: “El domingo 19 salí del Porriño a Redondela, dos leguas. Torroso, Mox, media legua”. Con motivo da elaboración do Catastro do Marqués de la Ensenada no Porriño en 1762, o escribán encargado de compilar os datos económicos da parroquia de Santa María volve escribir “á castellana” o nome da freguesía que escoita en galego: “Expediente de comprobación de bienes, rentas y cargas de la villa de Santa María del Porriño, efectuado por decreto de diciembre de 1760 para el establecimiento de la Única Contribución”. Unhas décadas máis tarde, en 1799, o Padre Henrique Flórez refírese decote a “el Porriño” e á “Villa del Porriño” na súa España Sagrada.

Pascual Madoz, no seu Diccionario de 1849, utiliza tamén o topónimo castelanizado “El Porriño” para referirse ao concello, e tamén para designar a capitalidade municipal, situada na parroquia de “Santa María del Porriño”, onde se localiza a “casa municipal; cárcel, escuela de primeras letras frecuentada por 80 niños de ambos sexos (…) 2 fuentes de buenas aguas, y un paseo con arbolado”. Tres anos máis tarde, en 1852, Ávila y la Cueva, dedica un capítulo da súa Historia Civil y Eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado, á “Villa del Porriño”, e nela refírese de forma reiterada ao “lugar del Porriño, que así le nombran todos los apeos de ellas, sin que ninguno se esprese con el distintivo de villa”. No ano 1884, en pleno rexurdimento escrito da nosa lingua, lemos por fin O Porriño n´O Tío Marcos da Portela: “funlle o derradeiro vintesete ó Porriño a ver a romaxe lembrada na terriña pola do Santo Cristo dos Ovos , romaxe de moito barullo e de moita xente”.

Xa no século XX Otero Pedrayo, na Historia de Galiza que publica en Buenos Aires en 1962, refírese a “terra do Porriño” que “disfroita doutra luz. Non é a do Tea, nin a mesma do Miño, nin tampouco a do Fragoso e orla da ría viguesa”. Tamén Blanco Amor, en Xente ao Lonxe (1972), conta a historia de Potras, que lisca para Vigo “e alí meteuse cunha que tiña un posto de pan do Porriño na Pedra”.

Desde o ano 1983 a Xunta de Galicia, a proposta da Real Academia Galega, veu fixar O Porriño como a forma histórica máis representativa e, asemade, como a única legal para nomearmos a capital do Louro. Aínda máis recentemente, a Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia determinou que a toponimia forma parte así mesmo do patrimonio inmaterial do noso país e vén considerala, ademais, un “valor identitario da Comunidade Autónoma”.