As formas do románico

Unha das xoias escondidas do románico rural galego atópase na parroquia de Berselos, no concello lucense de Baralla. De finais do século XII, o templo debeu construírse sobre outro edificio de maior antigüidade. No seu día pertencente ao mosteiro de Santa María de Penamaior; ademais de estar rodeado dunha magnífica vexetación autóctona, conserva numerosos elementos orixinais do seu estilo artístico, con frescos restaurados e dous retablos de interese no seu interior.

Levantada nun ramal do Camiño de Santiago, a igrexa de Berselos ten nave de planta rectangular con ábsida semicircular. Destaca na entrada a porta con arquivolta dórica, rodeada de axedrezado, con catro columnas acobadadas de capiteis decorados e unha inscrición que mostra o nome do mestre canteiro, algo que só pode verse en contadas igrexas galegas: “Pelagius fecit op”. Enriba do tímpano ábrese unha ventá románica para iluminar a nave. Coroa a fachada unha espadana sinxela dun único corpo con oco para unha soa campá.Na iconografía do frontón aprézase claramente un Agnus Dei coa cruz. Á dereita sitúase unha planta que podería ser a Árbore da Vida. Na parte esquerda, unha figura axeonllada porta algo nos seus brazos, sen significarse se é persoa ou animal. Algúns autores relaciónano con Abraham na escena do sacrificio de Isaac; outros ven a Abel ofrecendo o cordeiro, mentres que outras teorías se inclinan cara a un paralelismo coa escena do tímpano da portada da catedral de Jaca, na que un home sostén a cabeza dunha serpe. Pecha a representación a man de Deus bendicindo desde o Ceo.

No ano 2005 nesta igrexa descubriuse outro tesouro escondido entre o cal: as paredes interiores da ábsida albergaban catro capas que impedían ver as cores que tiña, ocultas durante séculos. Cando se ía orzar a recuperación do retablo do século XVII, a especialista Vania López Arias propuxo realizar unhas pequenas catas na parte inferior da cúpula, que despois revelaron a presenza de frescos. Tras a restauración saíu á luz a representación do Xuízo Final. Domina a escena Deus en maxestade en actitude de bendicir, con dúas figuras orantes a cada lado do Todopoderoso e dous anxos tocando a trompeta. Na parte media aparecen os resucitados, mentres que a cúpula está coroada co anagrama IHS (Iesus Hominum Salvator). A parte baixa da ábsida está realizada a base de axedrezado en tons azuis. No interior existen dous retablos coas figuras de San Martiño no centro, a Ascensión e Santa Bárbara, do século XVII, mentres que o outro, máis recente, acolle as esculturas de Santa Teresa e Santo Antonio. No fondo da nave hai unha pía bautismal sen datar, aínda que todo indica que debe ter varios séculos de antigüidade.

A igrexa pertenceu no seu día ao mosteiro de Penamaior, no municipio próximo de Becerreá, outra xoia románica agachada no bosque a máis de mil metros de altura. Do cenobio xa hai referencias documentais no ano 922. Primeiramente habitado por benedictinos, uníronse logo á congregación cisterciense en 1203. Na fachada ábrese un arco de medio punto sobre o que figura o escudo da abadía e, na fornela, a imaxe da Virxe.

Ademais doutros detalles, esta construción ten a particularidade de que tanto as xanelas, como os arcos, as columnas e mais as portas son todas elas de distinta factura, coma se a arquitectura deste mosteiro fora utilizada para un estudo de estilo. Tal característica confírelle aínda maior encanto. Conserva encostados os restos dun claustro de dous pisos, o inferior da mesma época que a igrexa e o superior do século XVII; o patio era cadrado, con fonte no centro.

O mosteiro está catalogado como Ben de Interese Cultural cunha contorna de protección que comprende a igrexa, os restos do antigo muíño, o cemiterio e a fragua. Un roteiro chega desde Becerreá ata este fermoso enclave.