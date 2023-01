No ronsel de Shirley Temple

Na pasada edición dos Globos de Ouro aconteceu un deses momentos “televisivos” que calquera produtor ou promotor audiovisual anhela cando organiza unha cerimonia deste formato, con todo o glamour que implica. E é que sabemos que o dinamismo destas retransmisións en directo, cunha duración extensa, non depende ao cen por cen do enxeño de guionistas e comunicadores, xa que o tempo adicado á entrega e recollida dos galardóns computan na minutaxe nunha porcentaxe moi alta e, polo tanto, o éxito dunha gala corre en boa medida a cargo dos discursos dos premiados. Nesta ocasión, foi,daquela, un actor de reparto quen asinou o momento memorable. Ke Huy Quan, con cincuenta anos de idade, subiu a recoller o premio pola súa interpretación en Everything Everywhere All at Once e pronunciou, entón, un emotivo discurso que encerraba unha reflexión de calado. Huy Quan foi unha estrela infantil no cine dos anos oitenta, como recordarán os lectores e lectoras destas liñas, grazas ao seus papeis en Indiana Jones e o templo maldito (Steven Spielberg, 1984) e mais Os Goonies (Richard Donner, 1985), e a pasada semana, ademais de agradecerlle a Spielberg, presente na gala, a oportunidade que lle foi concedida hai case corenta anos, reflexionou sobre os problemas dos actores novos que chegan a ser estrelas, pero que rapidamente son afastadas dos focos. Tras décadas en segundo plano, coa excepción dunha sorprendente participación como axudante de dirección en 2046 de Wong Kar-wai, Ke Huy Quan volveu gorentar os sabores da fama e do recoñecemento mundial, como unha segunda oportunidade que, non nos enganemos, no mundo do cine é case que excepcional.

As grandes estrelas infantís adoitan quedar niso, en fogonazos efémeros que non soportan o paso do tempo, como se o celuloide penalizase os cambios físicos. Os exemplos son innumerables. En 1935 a actriz que encabezaba a enquisa anual do ránking de popularidade que encargaban os propietarios das salas cinematográficas de todos ps Estados Unidos era unha rapaza de sete anos. Estamos a falar como non, de Shirley Temple, nena de rizos e sorriso hipnóticos que o ano anterior chegou a gañar un Oscar. A súa carreira no cine non foi alén da súa adolescencia, e anos máis tarde acabaría facendo carreira de prestixio como diplomática.

En España, o casos máis emblemáticos eran os de cantantes imberbes que facían a ledicia dos espectadores, destacando sobre todo o caso de Pepa Flores, “Marisol”, cuxa popularidade traspasou fronteiras e incluso chegou a actuar na televisión estadounidense xunto a Groucho Marx. Porén, a súa carreira non se esgotou cando acadou a idade adulta, pero na actualidade vive afastada da vida pública, e arredor da súa figura gravitan historias escuras de abusos e explotación.

Estes episodios motivaron que nos últimos tempos a figura do menor nunha rodaxe estea protexida por unha serie de resolucións legais, como as que garanten que a súa participación nun proxecto non pode afectar o desenvolvemento persoal nin a saúde; asemade non pode participar en escenas violentas nin pornográficas, tampouco pode traballar en rodaxes nocturnas, e a súa xornada laboral non pode interferir nas súas actividades escolares. Ademais, dun tempo a esta parte os menores tampouco poden competir por ningún premio.

Na súa autobiografía, Charles Chaplin confesa que o guion de The Kid escribiuno única e exclusivamente pensando no actor Jackie Coogan, despois de quedar abraiado polos seus números de baile nunha obra teatral que interpretaba co seu pai. Chaplin, narra emocionado como Jacki Coogan era capaz de comunicar emoción á acción e acción á emoción, confesando ademais que un dos filmes más ilustres da historia do cine non sería tal de non ser pola actuación do rapaz.

Aftersun

De vez en cando no panorama cinematográfico xorden fulgurantes aparicións de intérpretes moi novos que acaban por carrexar nos seus ombros o peso de toda a trama fílmica. Recentemente, unha aparición desta índole tivo lugar grazas á longametraxe Aftersun, obra mestra escrita e dirixida pola cineasta británica Charlotte Wells. Neste caso, a grata sorpresa está protagonizada por Francesca Corio, quen dá vida a unha moza que emprende unha viaxe co seu pai divorciado, compartindo con todos os espectadores a mirada curiosa e inquedante de alguén a piques de introducirse na adolescencia.

Fronte aos traballos visiblemente estereotipados que adoitan desempeñar estes intérpretes tan novos, a frescura desta rapaza, a naturalidade dos seus xestos e expresións, outorgan unha veracidade á súa actuación moi poucas veces vista nunha pantalla cinematográfica. O reto era inxente para unha historia poética e enigmática na que a información que recibe o espectador chega a través de pinceladas, insinuacións, imaxes videográficas e flashes sonoros e visuais. Esta naturalidade sitúa o público nunha esfera moi próxima, e polo tanto empática, respecto dos personaxes da ficción, acadando deste xeito momentos sublimes. Charlotte Wells é consciente disto, e varios planos contidos sobre a faciana da nena así o certifican.