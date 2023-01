Nas augas do Caribe

O 12 de outubro 1492, Rodrigo de Triana –un dos mariñeiros que viaxaban na Pinta, unha das carabelas que participaba na viaxe de Cristovo Colón cara ás Indias, cruzando o océano Atlántico– avistou terra firme. A illa que pisaron os navegantes, e que bautizaron co nome de San Salvador; o pobo que a habitaba ancestralmente, os taínos, denominábana Guanahani, forma parte na actualidade do territorio das Bahamas: o 10 de xullo de 1973 independizadas do Reino Unido.

Ora ben, que foi acontecer ao longo dos últimos 500 anos para que algunhas desas terras do Caribe pasasen de ser territorio reservado á expansión de Castela –mediante o Tratado de Tordesillas (1494)– a deviren colonias inglesas, francesas ou neerlandesas? Nese desprazamento da autoridade colonial nas illas caribeñas xogou un papel determinante a piratería, aínda que certamente non foi exclusivo.

Os piratas do Caribe. En 1609 os ingleses asentaron nas Bermudas, unha illas que no ano 1505 descubrira Juan Bermúdez, de aí o nome, e Castela reclamara como súas. Porén, lonxe de retirarse, apenas uns poucos anos despois, en 1648, ocuparon as illas Bahamas. Por volta de 1622 reiniciárase, logo dunha breve tregua de doce, a Guerra dos 80 anos, que remata en 1648 coa sinatura do Tratado de Westfalia, onde se certificaba a decadencia definitiva da monarquía hispánica.

Precisamente nese momento, no que Inglaterra loitaba canda os Países Baixos contra os reis de España, Francia aproveitou para establecerse nunha parte da illa da Española, onde esoutra de Tortuga se consolidou como unha importante base pirata logo de que se instalase nela o bucaneiro Pierre Le Grand. Así mesmo, unha vez que rematou a guerra, Inglaterra fíxose co control de Xamaica, unha base pirata de primeira magnitude, xa que o gobernador da illa foi un coñecido expendedor de patentes de corso aos piratas establecidos na illa de Tortuga no ano 1655. Ese feito marca o inicio da idade de ouro da piratería, que se estende entre os anos 1660 e 1720, aproximadamente.

A idade de Ouro na piratería. Arredor do ano 1660 formouse unha especie de talasocracia con base na illa Tortuga (A Española), en Kingston (Xamaica) e Nassau (Bahamas) na que os piratas –o mesmo que as mulleres piratas, que tamén as había–, constituían unha especie de confraría ou fraternidade, de feito, o nome desa organización informal nos primeiros tempos desta idade de esplendor (1660-1685) era ‘Irmáns da Costa’. Quizais o máis sobranceiro dos membros desta asociación foi Henry Morgan (ca. 1635-1688), quen liderou o asalto ás cidades de Maracaibo, Portobello, Panamá... e tivo unha gran visión política e estratéxica.

O período remata unha vez que se disolve a República pirata, que tivo a súa ‘capital’ na cidade de Nassau (Bahamas) entre os anos 1705 e 1718. Esta república, herdeira directa dos ‘Irmáns da Costa’, aínda que tamén mantivo lazos cos piratas da illa Tortuga e de Kingston, centrou os seus ataques nas cidades da costa atlántica de América do Norte. Así mesmo, o principal pirata deste período, que foi sen lugar á dúbidas, Edward Teach ou Thatch, máis coñecido como Barbanegra, quen entre os anos 1716 e 1718, nos que estivo activo, asaltou varias flotas de cargueiros cheos de ouro e prata con destino a España, que lo levaron a estender a área de acción da piratería cara as Antillas menores (Anguila, illas Virxes...), o que provocou tamén un desprazamento da colonización francesa e inglesa cara ao sur cando, a partir do ano 1720, Inglaterra e Francia deixaron de apoiar a piratería no Caribe.

A decadencia da piratería. Ao longo de todo o período anterior, os piratas rexíanse por un código e organizábanse de xeito democrático. Mais en 1720 –e unha vez que se fixo co control do tráfico de escravos de África cara a América e descubriu que lle resultaba máis rendible economicamente desenvolver o cultivo de azucre, algodón e tabaco nas plantacións escravistas e fomentar o comercio entre América e Europa– Inglaterra comezou reprimir duramente a piratería, o que supuxo a súa decadencia en apenas uns anos.

Benito Soto e Juan Gago

Nun momento no que a piratería xa non era máis que lembranza do pasado, o porto pontevedrés da Mourería deu ao mundo dous novos corsarios: Juan Gago e Benito Soto, coñecido por ser o último pirata do Atlántico.

Juan Gago (1761-1833), o protagonista d’ O corsario (2005) de Alberto Fortes, descendente dunha das liñaxes de máis raigame na cidade de Pontevedra, estivo activo entre os anos 1797 e 1891, momento no que gozou de patente de corso para loitar contra os ingleses, polo que protagonizou algúns dos feitos máis relevantes da historia naval de Galicia, como a persecución á que foron sometidos pola corveta inglesa Kinisfin, destinada a loitar contra os corsarios galegos, e que o levou a participar na defensa do forte de Fisterra, en 1797.

Fronte ao corsario Gago, Benito Soto (1805-1830) iniciou a súa andaina en 1827, liderando un motín nun buque negreiro (Defensor de Pedro) que transformou no seu bergantín Burla Negra, co que iniciou unha serie de abordaxes a diferentes navíos, especialmente de bandeira inglesa (Morning Star, Topacio, Sunbury, Cessnock ou New Prospect), nos que nunca deixaba superviventes e aos que prendía lume logo de baleiralos de todas as súas mercancías e obxectos de valor. Apresado en Xibraltar, Benito Soto foi executado o 25 de xaneiro de 1830.