Tsunamis literarios

Acabamos de pasar as festas do Nadal, un dos períodos do ano nos que o libro e a lectura collen pulo, en gran parte mercé aos bos oficios do Papá Noel, do Apalpador e dos Señores Reis Magos. Esta supernova da demanda-oferta literaria produce algúns fenómenos verdadeiramente insólitos, entre os que salienta o Jolabokaflod islandés.

O termo Jolabokaflod, que significa literalmente “inundación de libros”, remonta as súas orixes aos finais da II Guerra Mundial. Daquela, a illa nórdica tivo que limitar as súas importacións para evitar o endebedamento das familias, o que fixo que estas decidisen celebrar o Nadal tirando do que tiñan máis a man e en cantidade suficiente: o papel, co que podían imprimirse libros abondo para que a falta de brinquedos baixo a árbore non se notase e a rapazada puidese gozar dos galanos ansiados.Dende aquela, a tradición insular marca que os islandeses celebren o día de Nadal lendo en familia os libros agasallados. Pero para que iso sexa posible, unha poderosa maquinaria editorial produce volumes e volumes durante os meses de outubro e novembro, momento no que máis libros se imprimen no país do xeo (un sesenta ou setenta por cento da produción anual).Este auténtico tsunami literario explica por que Islandia é o país do mundo no que máis se le, por que moitas veces é coñecido como o Paraíso dos Libros e por que un de cada dez dos seus habitantes chegou a publicar un libro.

Entre nós estamos lonxe de nos achegar ás envexables cifras dos islandeses (cun índice de lectura de máis dun oitenta e cinco por cento da poboación e case unha decena de libros lidos ao ano por habitante), pero tamén é certo que o Nadal é un dos bos momentos literarios do calendario e que mesmo se deseñan campañas específicas para animar á frecuentación dos libros neste tempo, pois o costume de agasallar e o maior tempo libre do período vacacional axudan a que así sexa.Porén, ao longo do ano hai na tradición peninsular outras dúas datas que compiten coas natalicias: o emblemático Día do Libro coa festa do Sant Jordi e as vacacións estivais.

Segundo as estatísticas, a facturación por vendas de libros no pasado Sant Jordi alcanzou a nada desprezable cifra dos vinte e dous millóns de euros, pois é sabido que Barcelona conmemora a data cunha tradición floral e bibliográfica que moito contribúe a esta explosión literaria.

Mais non só en Cataluña se disparan as cifras o 23 de abril, senón que o Día do Libro se vive en todo o Estado como un evento que polariza o interese polas obras no mercado, ata o punto de que cada ano se venden por esa data máis de tres millóns de exemplares, o que supón arredor de cincuenta millóns de euros.Certamente, o Día do Libro e o Sant Jordi funcionan como un catalizador para o mercado editorial, que traballa a marchas forzadas para ter novas e interesantes propostas coas que gañarse ao lectorado. Agora ben, estatisticamente falando, poida que o momento de maior demanda sexa o verán, tanto entre os peninsulares como en toda parte.

En efecto: o estío, con vacacións e descansos máis prolongados, é o intre no que o lecer permite a lectura de obras e textos que, no fragor laboral do resto do ano, talvez non poidan ou non apeteza acometer. Este feito, perfectamente estudado pola mercadotecnia editorial (hai análises cumpridas que explican este tipo de flutuacións nas vendas, poño por caso no seguimento literario que se fai delas a través da New York Times Bestseller List), revela por que o mes de xuño é tamén un momento de actividade febril na impresión, saída ao mercado e publicitación de obras literarias, pois é nesa altura cando os selos editoriais lanzan as súas apetecibles propostas á procura do lectorado do ferragosto.