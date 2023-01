“Del Riego aínda é un descoñecido para o gran público”

Xa se está convertendo en costume que, ao iniciarse o ano, Héctor Cajaraville publique unha pequena biografía de adianto sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas. Tal acontece, daquela, nesta edición con Francisco Fernández del Riego. O legado silandeiro (Xerais) que vén de saír do prelo.

–Por que cualifica no título do seu libro de silandeiro o legado de Fernández del Riego?

–Porque na maior parte dos proxectos en que participou, a súa presenza apenas tivo visibilidade. Quizais a única excepción foi a presidencia da Real Academia Galega, que desempeñou só durante catro anos (1997-2001), e que case lle pregaron que ocupase cando xa estaba na recta final da súa vida, con máis de oitenta anos. No resto de iniciativas tratou de pasar o máis desapercibido posible, aínda que en ocasións el era o verdadeiro motor.

–E postos a concretar, cal cre Vde. que foi, en conxunto, o legado máis importante que nos deixou don Paco?

–Para min, o maior legado non foi un que levase o seu nome, o que redunda no que comentaba na pregunta anterior. Ao meu entender, a maior pegada de Del Riego na nosa cultura foi permitir que os mellores escritores galegos da segunda metade do século XX visen publicadas as súas obras. E incluso que algún deles decidise escribir en galego e non en castelán, o que se concretou nos máis importantes títulos na nosa literatura recente.

–De onde sacou Vde. esas (presuntas) cartas a Del Riego asinadas por Álvaro Cunqueiro, Valentín Paz Andrade, Ramón Piñeiro, Celso Emilio Ferreiro ou Antonio Fraguas. Por que decidiu incluír eses textos?

–Todas esas cartas son invención miña. Por suposto, con todos eses grandes persoeiros da nosa cultura Don Paco mantivo correspondencia, pero as que van incluídas nesta obra non son cartas reais. Cando en Xerais me encargaron esta biografía, pensei cal podía ser o mellor xeito de incorporar algo de creación propia, e lembrei a súa faceta epistolar.

– E ata hai unha carta de Don Paco a Vde. Tampouco é real?

– O da carta que me escribe é simplemente unha brincadeira que me permitiu explicar o enfoque que lle quería dar ao libro.

– Coñeceu Vde. persoalmente o homenaxeado?–

Pode dar a impresión, sobre todo polo que falabamos antes da carta que aparece ao final do libro, pero a Del Riego (como a Antonio Fraguas, Carvalho Calero ou Delgado Gurriarán) non o coñecín persoalmente. Aínda que iso pode representar unha eiva de partida, penso que tamén ten a súa parte positiva, e é que me achego aos personaxes sen condicionamentos, e dalgún xeito estou compartindo cos futuros lectores a miña propia descuberta.

– Á marxe da súa obra e do seu legado, para coñecer ben como era o Francisco Fernández Del Riego persoa, ou quen foron os seus mellores amigos, que libro recomendaría?

– Non quero ser eu quen decida as súas querenzas ou antipatías. Pero para iso propoño a lectura de Conversas con Paco del Riego, do periodista Perfecto Conde e que Xerais acaba de reeditar. Nesta serie de entrevistas un Del Riego xa nonaxenario fala sen ningún tipo de filtros das persoas coas que tivo relación ao longo da súa vida. Para min foi unha das principais fontes de información para elaborar esta breve biografía.

"Priorizou o seu labor como promotor cultural por riba da súa traxectoria como escritor"

– Un feito curioso é que o Día das Letras Galegas se dedica este ano a quen foi o seu “inventor”. E non debeu ser doado que se aprobase unha iniciativa coma esta en plena ditadura (1963) Cales foron as claves para que saíse adiante?

–Por unha parte, eu creo que se viu como algo cunha repercusión moi reducida, unha especie de ocorrencia folclórica sen maior percorrido. Tamén influíu que a ditadura entraba xa na súa recta final e ía baixando a garda tras a férrea represión da posguerra. E finalmente foi crucial o apoio do resto de membros da Real Academia Galega, que se fora reconvertendo ao galeguismo tras un escuro período grazas precisamente á chegada de Del Riego á institución tres anos antes.

– Tamén resulta curioso que don Paco apenas escribise ficción ou poesía.

– Efectivamente, a súa produción literaria está practicamente limitada ao ensaio, malia que na súa xuventude dese mostras de habelencia noutros xéneros. Quizais o que pesou en maior medida foi priorizar o seu labor como promotor cultural e editorial por riba da súa propia traxectoria como escritor, ao xeito doutros homenaxeados no Día das Letras Galegas como Antonio Fraguas ou Carvalho Calero. Na actualidade temos exemplos similares: as dúas grandes editoriais na nosa lingua están dirixidas por escritores que tiveron que pasar a un segundo plano a súa faceta creativa para encargarse doutro tipo de labores.

– Que papel xogou Del Riego na fundación de Galaxia?

–Xunto con Ramón Piñeiro, foi o promotor do que no seu momento (1950) supuxo o primeiro gran proxecto cultural da Galicia non exiliada tras a Guerra Civil. Porque non hai que esquecer que nesta época, cando aquí non era posible, a cultura galega seguía viva sobre todo do outro lado do Atlántico. E houbo un grupo de intelectuais, comandados por Del Riego, que arriscaron o seu conforto (e a súa liberdade) para que a nosa cultura se desenvolvese tamén no propio país.

– Nota Vde. que a mocidade galega de hoxe en día sabe quen foi Francisco Fernández del Riego… ou igual levamos unha decepción se facemos unha enquisa?

–Levaríamos unha decepción, sen dúbida. Pero non só se facemos a enquisa entre a mocidade, senón na sociedade en xeral: don Paco é un absoluto descoñecido entre o gran público, como puiden comprobar mentres estaba elaborando os contidos para este libro. Pero ese é un dos obxectivos que cumpre o Día das Letras Galegas que el inventou: facer xustiza. Agardo que este ano se salde esa débeda que a cultura galega ten co que foi o seu gran valedor nun dos momentos máis difíciles da súa historia.