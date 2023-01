O escritor e fotógrafo Vítor Vaqueiro vén de publicar na Editorial Galaxia un volume intitulado Facedores de imaxes. Fotografía e sociedade en Vigo. 1870-1915 onde se achega ao labor fotográfico do casal formado por Filippo Prosperi (1817-1899) e Cándida Otero (1846-1915) nas décadas finais do século XIX e primeiros anos do XX.A historia comeza cando, nos anos setenta do século XIX, se instala en Vigo o fotógrafo italiano Filippo Prosperi -que chegara a Galicia como actor de teatro- e a súa dona, a pontevedresa Cándida Otero. Tras a morte deste, a súa viúva, que xa tiña un labor activo como fotógrafa, pasa a facerse cargo do negocio en solitario. O estudio tería continuidade cando o fotógrafo de orixe portuguesa Jaime de Sousa Guedes Pacheco pasa a ser responsábel do mesmo a partir de 1915, logo dunha etapa de asociación con Cándida Otero, coa que traballa desde 1907.O libro, alén de documentada información sobre os fotógrafos que traballan no Vigo e na Galicia da segunda metade do XIX, permite seguir a vida e a sociedade viguesa do seu tempo en paralelo á popularización e asentamento do nova realidade de captación de imaxes.

É ben coñecido que a fotografía foi asumindo, desde a súa invención e espallamento no século XIX, as funcións que durante séculos tivera a pintura, e en especial o retrato. Se a arte testemuña desde as súas orixes a presenza, a pegada na terra dos seres humanos, a fotografía acabou por se constituír nunha parte substancial da memoria visíbel do ser humano –en ocasións do ser humano concreto-, seguindo nisto unha concepción da representación que non foi substituída coa invención dos medios de reprodución modernos, senón que simplemente mudou de medio e afondou nas posibilidades e na complexidade de transmisión de diferentes realidades e sentimentos.

Co traballo de Vítor Vaqueiro podemos enxergar a evolución da fotografía, desde a inicial teima do fotografo de imitar a pintura, someténdose á retórica do cadro, e alternado con esta postura a tamén inmediata utilización do medio fotográfico como fundamental complemento da información, como fonte que ten vontade de “verdade” documental, tensión que chegará até practicamente o noso presente cando a fotografía se diversifique e acabe por se sentir máis dona dunha linguaxe propia e das súas múltiples capacidades para se achegar á comprensión do mundo.

O documentado traballo doa autor permite enxergar aspectos da vida da cidade de Vigo, entre os que salientan espectaculares documentos que delatan a consolidación do tecido urbano moderno da cidade. Otero, Prosperi e os seus colaboradores estaban sempre no lugar oportuno e no momento indicado, inmortalizando coa súa cámara episodios fundamentais da historia de Galicia e da cidade; así podemos asistir aos fascinio pola aventura da modernidade que caracterizou as últimas décadas do XIX, podemos contemplar o dinamismo das novas construcións, as concentracións de partida e regreso dos soldados da Guerra de Cuba ou os labores da camadas populares. En todos estes documentos gráficos asistimos á presenza constante da xente na rúa, mesmo colaborando cos fotógrafos, unha das características visuais máis rechamantes das fotografáis desta altura.

O libro e as imaxes tamén constitúen un documento imprescindíbel para o coñecemento gráfico das tensións que vive a sociedade galega e viguesa en particular. As súas imaxes son máis intensas e impactantes que moitas páxinas de historia. Fornécenos un documento imprescindíbel para coñecermos tamén como era a vida pretérita na súa cotidianidade, a vida da cidade, a vida da xente, os acontecementos máis comúns, as marcadas diferenzas de clase. Daquela podemos ver representadas con toda nitidez todas as camadas sociais, a vitalidade e dinamismo das rúas da cidade.Porén, o paradoxal deste labor, como sinala Vítor Vaqueiro con documentada precisión, é que unha parella que tivo unha enorme proxección en publicación galegas e estatais, premiada e patente en variadas exposicións, apenas deixase unhas duascentas fotogafías cando sen dúbida foron miles as que realizaron nos corenta e cinco anos de estudio activo.