As antoloxías, con seren necesarias en calquera sistema literario, non deixan de devir tamén obxecto de polémicas ao longo da historia. Trátase dun xénero de seu e, como en tantas outras cousas, hai puntos de vista variados e non sempre reconciliables.

Mais o caso de De rosa antiga é distinto, e complicado, toda vez que vén resultar a propia autora a que leva a cabo a selección. Ten así o valor persoal, case íntimo, do que Villar Janeiro considera é o mellor da súa produción, e só por is o traballo xa é valioso; porén nós somos máis partidarios de que sexa un antólogo, coa distancia academicista desexable, aquel que desenvolva un labor así. O antedito nótase, ademais, no propio prólogo da autora que, se ben ofrece algún retallo do que foi a súa obra en conxunto, e amosa certos camiños poéticos que foi desenvolvendo ao longo do tempo, non afonda como si o faría un estudoso. Deste xeito, antoloxía e estudo crítico da obra quedan esgazados porque non é precisamente a autora quen o ten que facer, e aí radica a primeira cuestión que nos fai desexar/esperar o traballo de alguén que teña a ben debullar na obra extensa e ricaz de Villa Janeiro.

Logo pois, método/distancia na antoloxía e estudo da obra son dúas das cuestións sobre as que chamamos a atención, mais isto non desmerece o volume. Nel, Helena Villar Janeiro fai un exercicio de xenerosidade e nunca se autocensura. Outros moitos creadores en circunstancias semellantes obviarían os seus inicios en lingua española para pór en valor o traxecto poético que máis alegrías lle puidese dar. Neste caso si se inclúe. E non só iso senón que tamén xorden textos inéditos ou espallados en diferentes publicación pouco doadas de atopar. Eis o gran valor dete libro. Non é quen debe analizar a súa obra, mais si é quen de facilitar un estudo con maior perspectiva cos textos achegados.

De rosa antiga cumpre coa finalidade para a que foi concibida. Tamén nace coa necesidade de ser complemetada. Coidamos que o complemento ideal é unha edición da obra completa cun estudo atento e rigoroso que facilite a recepción de cincuenta nos de moi frutífera creación poética. Quen sabe…? Se cadra este debate –antoloxía/obra completa- puidese estar presente na xénese do proxecto. Non me estrañaría. A segunda opción é a máis acaída por método e merecementos da autora.

DE ROSA ANTIGA (2022): Helena Villar Janeiro, Vigo, Galaxia, PVP. 15,10€