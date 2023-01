Directos ao corazón

Hai discos que xa semellan, e son, bonitos incluso antes de que poidamos escoitalos. Trátase de traballos que xa pola súa particular forma de xermolar deveñen tan especiais, e tan achegados a todo o que ten que ver coa emotividade e mais a arte máis pura e desinteresada, que fan que sexan enormente atractivos e valorables. Así, nesas precisas coordenadas resulta moverse a nova entrega de Deseqilibrio Mental, o grupo de metal rural da Casalonga, que agora vén de publicar unha ducia de cancións baixo o título de Irmáns, nun labor afouto que pretende dar, e abofé que si que o consegue, nunha homenaxe fermosa e particular ao seu grupo fetiche, ao grupo que os marcou dende pequenos e que os empurrou inexorablemente a montaren a súa propia banda de rock.

Eran,daquela, os mediados anos 90 do pasaso século e na Casalonga ensaiaban, no galpón dun tapiceiro, Drinkin Tinto, un grupo de rock en galego que naqueles anos levaban o seu son de actitude punk e cheiro a bravú por escenarios de moitos festivais e garitos do país. Cunha pose increiblemente auténtica e unhas cancións que se movían entre o costumismo rural e mais as inquietudes duns rapaces de instituto que cantaban, e contaban, as súas realidades vitais nunhas cantigas cargadas de distorsión, ritmos contundentes e, por suposto, moito humor, moita leria e moitas ganas de festa. Gravaron un par de discos, e eran deses grupos que a cada concerto ían aumentando notablemente a súa parroquia de fieis mentres a vida lles abría os seu camiños persoais nunhas idades nas que todo se fai cun corazón que non che cabe no corpo e tamén coa mente buscando, o que todos queremos, ese lugar no medio dun sistema que nos deixe vivir un futuro minimamente digno. Tempos convulsos para calquera banda que pasa por ese momento da vida, pero que no caso dos Drinkin Tinto, ademais, sumou o pasamento dun dos seus membros nun tráxico accidente de tráfico. Así foi, imaxinamos, que todo rematou antes de tempo nunha formación que aínda tiña moito que contar e moito carrete que revelar. O caso é que aqueles dous discos e mais a lembranza dunha moi próspera actividade de directos, deixaron unha chama acesa que aínda a día de hoxe quenta na memoria de moitas das e dos que naqueles tempos os seguimos.

Deseqilibrio eran daquela os pequenos da aldea, incluso algún irmán, literalmente falando, e así foron obviamente o espello dos Tinto, a súa influencia e o seu ronsel total. Agora, a finais do ano 2022, veu a luz pública este disco homenaxe que lembra e reaquela moito do que Drinkin Tinto fixeron naqueles anos. Unha homenaxe ao grupo que o foi todo para eles e tamén á memoria, á amizade e, de paso, á aquela escena do rock galego, e en galego, duns anos de moita semente pero tamén de moito malditismo e pouco apoio para propostas como a dos de Casalonga.

Xa que logo, doce cancións, unha clarísima declaración de intencións e de amor musical, e unha actualización da memoria absolutamente necesaria e cargada de colaboracións de xente de músicas cercanas ao grupo. Cariño, historias, fotos e, sobre todo, excelentes músicas é todo o que nos ofrecen este Irmáns. Ademais, o disco veu acompañado dun documental que xa podemos ver na súa canle de youtube e na que nos contan, cómo non, dende a amizade máis estreita a historia do seu grupo referencial. O que vos contaba ao inicio destas liñas: hai discos que xa de seu entran nos nosos corazóns mesmo antes de que poidamos escoitalos.