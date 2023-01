Desgarrador relato

Vencellos feroces é unha novela desgarradora que non deixará indiferente a ninguén. Con motivo de varios paseos por Manhattan, a narradora -trasunto da propia autora- presenta a complexa relación entre unha nai, xa anciá, e a filla de corenta anos, na que o amor vai acompañado de declaracións de odio. Vivien Cornick, grande memorialista filla de socialistas xudeus, retrata ao principio a vida nun edificio do Bronx con estilo directo e realista, no que o papel central o ocupan as mulleres de familias traballadoras. A protagonista, que lembra a infancia e xuventude, vai medrar entre dous modelos: o da nai comunista, terca e de moito carácter, que fixo xirar a súa vida arredor do marido, mesmo despois de morto, e o dunha veciña viúva, pouco preocupada e coidadosa co fillo e que vive intensamente a sexualidade, o que será motivo de crítica e envexa por parte doutras mulleres. A protagonista madurará fuxindo do exemplo da nai -abismada na dor- e do modelo de Nettie, que se entrega compulsivamente aos homes.

Vivian Gornick, escritora e xornalista feminista, narradora de referencias persoais, repasa aquí os anos centrais da súa vida con tensión poética, indagación psicolóxica e certo acento social, abordando con valentía as difíciles relacións nai-filla, nas que non faltan reproches mutuos e signos de aproximación. Os paseos pola cidade abarcan un tempo cinguido ao presente, cun período de poucos anos. Na segunda metade do libro a autora conta tres experiencias amorosas -cun artista, un traballador social e un sindicalista casado- que non resultan moi satisfactorias. A novela, sen dúbida, merece unha atenta lectura. VENCELLOS FEROCES (2022): Vivian Cornick (trad. Moisés Barcia), Cangas, Rinoceronte, PVP. 20€