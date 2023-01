Autodefensa (serie)

Cando en setembro de 2016 a empresa chinesa ByteDance se decidiu a lanzar a plataforma Douyin, que posteriormente sería coñecida no resto do mundo co nome de TikTok, ningún dos seus creadores podía nin imaxinar a revolución que isto ía orixinar entre a mocidade dos que hoxe etiquetamos como Xeración Z. Un grupo estreitamente ligado ao universo dixital dos Smartphones, das redes sociais e do acceso instantáneo á información e á desinformación, en igual medida. A imaxe invadía por vez primeira o territorio do texto, arrebatándolle por completo a súa significación. As mensaxes do “Eu” e “As miñas circunstancias” facíanse virais. Nacía a autoficción Prêt-à-porter.

A serie Autodefensa, en novembro de 2022, xorde como produto desa máquina colosal chamada Internet, a raíz da publicación dun vídeo gamberro que Berta Prieto e Belén Barenys soben a Instagram co desexo explícito de que sexa “para poñer en Filmin”. A curtametraxe, La edad del pavo, supón esa primeira incursión no mundo da narrativa audiovisual e, sobre todo, nas infinitas posibilidades da autoficción cinematográfica. Nela podemos apreciar xa algúns dos elementos que se repetirán na produción posterior e que beben directamente da Nouvelle Vague francesa: localizacións reais, luz natural, diálogos improvisados, son directo, cámara en man, uso dos jump cuts na edición, etc. Mesmo se atendemos ás temáticas, atopamos semellanzas tales como a teoría do autor (a cámara transfórmase no bolígrafo co que as realizadoras escriben o seu texto), as personaxes sen rumbo ou os conflitos relacionais.

O campo de batalla de Autodefensa pouco ten que ver cun relato xeracional de vinteaneiras e vinteaneiros que pasan a maior parte do tempo en festas, “drogándose e follando”. O ámbito en que se desenvolven os diferentes episodios garda unha relación directa e manifesta coa vida e vicisitudes das dúas protagonistas, Berta e Belén (xuízas da súa propria causa de principio a fin). No foco autoconsciente de todas as peripecias están as ansias de pasalo ben e romper moldes sexa como for. Por iso mesmo non existe un fío argumental claro entre as historias. Miguel Ángel Blanca, director dos dez primeiros capítulos e do aclamado documentario Magaluf ghost town (2021), define o traballo como unha aposta contra o anódino e pusilánime cinema actual, que non dá cabida a ningunha personaxe ou actitude antipáticas. “Xa ninguén é malo no cine” -afirma- E entón, de quen está a falar o cine? Porque todos somos cabróns, egoístas e fillos de puta. E o cine, de quen está a falar?, das santas? Por iso todo é tan aburrido”

Diso trata precisamente o universo reinventado destas dúas artistas. Aquí escóllese a voz bronca, o relato antipático dunha xuventude que rexeita ser representada polos adultos. Por iso o formato de cada capítulo subordínase totalmente á mensaxe que quere transmitir. Os seus problemas vitais plásmanse en conversas e en pequenos documentarios cando o campo de acción se amplía, mesmo chegando a romper a cuarta parede para denunciar o proprio medio, como no caso do magnífico oitavo episodio (en que se contan os abusos sexuais que as actrices seguen a sufrir no escuro mundo do cinema). As súas non son reflexións filosóficas de índole académica senón que parten dunha problemática que coñecen, por desgraza, de primeira man. Son mozas que deconstrúen o seu avatar para nos mostraren unha realidade incómoda, cruel e perversa. Imposíbel saír incólume do seu visionado ou, como dirían elas, “que ninguén pense que vai a saír sen mágoas de aquí”.

Moitos definen a serie como un exercicio de narcisismo con doses intolerábeis de exhibicionismo. Como se o seu talento narrativo e arquitectónico non contase, como se a engranaxe do medio cinematográfico colapsase baixo o poderío destoutra realidade.