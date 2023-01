20 anos, 20 voces

Hai 20 anos do caso do Prestige e, por iso, a editorial Galaxia vén de tirar do prelo un volume no que participan 20 escritores e escritoras que alzan a súa voz para rememorar o que supuxo nas súas vidas o desastre a nivel económico, político, ideolóxico, social, emocional e un longo ecétera que cada un completou no momento e co paso do tempo.

O berro, a sensibilidade, a impotencia, o medo, as culpas, a solidariedade teñen cabida nos textos que xorden de experiencias persoais, das reflexións, da análise inmediata, da valoración das consecuencias e fano en forma de relato autobiográfico, de homenaxe, de narración con referencias bélicas, de poemario, de conto acumulativo, de crónica… porque todo serve se o que se pretende é non caermos no esquecemento. Somos as nosas palabras e elas han servirnos para reivindicar, expoñer e mesmo saldar débedas co pasado para que o presente e o futuro discorran polos vieros da normalidade. Todos e cada un dos textos destacan polo ton arrichado nuns casos, pola fonda delicadeza que une o persoal co alleo, pola ironía que unha vez máis deixa en evidencia as eivas de quen debe tomar decisións, polo desasosego que recae sempre nos mesmos, pero tamén pola afouteza daqueles que de forma natural, altruísta ou por puro convencemento non dubidaron en achegarse á costa e unir os seus esforzos para salvar un dos nosos ben máis prezados pero que tamén pertenece a toda a humanidade. Palabras como os “Xestos” de Charo Pita, “As mans dun país” de Xosé Ramón Pena”, “Unha pegada na alma” de Marilar Aleixandre, “Paraugas” de Pala Carballeira, “Plastilina” de Francisco Castro ou “Sen luvas” de Malores Villanueva, por citar algúns nomes, amosan no só a riqueza das nosas plumas senón tamén a altura de miras dos nosos concidadáns e iso ninguén poderá arrebatárnolo xa-mais. PRESTIGE. 20 voces x 20 anos (2022): Varios Autores, Vigo, Galaxia, PVP. 14,25€