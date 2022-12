Os perigos da sedución

A curmá Phillis é unha desas novelas nas que un personaxe fica claramente na nosa memoria. Neste caso dá título ao libro e destaca non só por ser unha moza fermosa e alta, senón porque profesa un profundo amor ás letras e amosa unha avidez intelectual que a leva a se preocupar por todo canto a rodea. A súa sensibilidade sorprende ao seu curmán Paul que con 17 anos chega á pequena poboación de Eltham como axudante do enxeñeiro xefe dunha empresa de construción ferroviaria. Phillis vive cunha nai tradicional e con Ebenezer Holman, o pai, pastor dunha Igrexa independente e ao mesmo tempo agricultor cunha marcada sede de coñecemento. Nos catro capítulos da obra, vemos como os pais protexen en exceso a Phillis, unha moza certamente inxenua, mais que conta con 19 anos e cunha cultura superior ao curmán e aos viciños, que comparten con ela unha vida apracible, un mundo rural descrito co ton poético das Xeórxicas de Virxilio.

A curmá Phillis, verquida ao galego por María Reimóndez, é ademais a novela dunha sedución e dun amor dramático dos que dá conta un narrador testemuña que é o propio curmán, que participa nos acontecementos e afonda nos afáns e desventuras da protagonista. Prantexa tamén o contraste entre un mundo espiritual apegado á terra, en clara comunidade con ela, e un mundo máis cosmopolita e moderno. Do contacto entre esas dúas realidades xorde a indefensión dos personaxes benintencionados e con pouca experiencia. A autora desta novela de prosa fluída e final aberto, Elisabeth C. Gaskel (1810-65), foi a biógrafa de Charlotte Brönte e unha das principais novelistas sociais do seu tempo. A CURMÁ PHILIS (2022): Elisabeth Gaskell, Elisabeth,Santiago, Hugin e Munin, PVP. 15€