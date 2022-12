Entre modas e modismos

Cando en pleno postmodernismo da movida madrileña e viguesa, as películas de Pedro Almodóvar deron en poñer as donas á fronte do universo estético do realizador, trocou definitivamente o paradigma da herocidade no cinema español e internacional: daquela comezamos a mirar heroínas e non heroes. Aquel intre foi tamén cando se lle puxo una nova faciana á realidade social e cultural feminista. Mujeres al borde de un ataque de nervios, Kika, Todo sobre mi madre son soamente algúns dos títulos emblemáticos daqueles anos que crearon persoeiros con guións onde a mestura de diálogos e moda era esencial para definir a personalidade na ficción das novas mulleres postmodernas.

A moda era de feito una posición política e de pensamento que deixaba transcender e permitía mostrar a personalidade e mais as ideas. Unha moderna ou moderno comprendía rápidamente a significación dos cadros coloristas de Ceesepe, Sigfrido Martín Begué ou Menchu Lamas. Unha moderna ou moderno participaba das formas novidosas dos mobles Memphis, das esculturas de Leiro, das lámpadas de Ingo Maurer. Unha postmoderna ou postmoderno levaba os traxes deconstruídos de Adolfo Domínguez ou os conxuntos sublimes de Sybilla: a deseñadora está a ser suxeito dunha mostra retrospectiva na Sala Canal de Isabel II baixo o título Sybilla. El hilo invisible.

Sybilla Sorondo tivo o seu debut nos tempos da movida e ten sido considerada dende os seus inicios mesmo como a mellor modista española despois de Cristóbal Balenciaga. A moda de Sybilla evoca os elementos da natureza; auga, aire, terra, lume. Nas cores elixidas, que van dende os azuis e brancos até toda a gama de vermellos chegando aonde os nogais e negro, é doado atopar una cita á simple forma de vestir no agro ou con carácter minimalista. Os tecidos a empregar eran lás, pelo de camelo, algodón, liño, bordados, popelín de algodón o u seda, todos eles panos de moito corpo e sotileza. Logo as formas de vestidos e camisas, traxes e chalecos, chapeus e zapatos, paraugas e bolsas, abrigos e gabardinas, eran de seu suaves e de xastrería. Os cortes das prendas pegan os tecidos ao corpo; co emprego do corte ao bies, os tecidos sentan mellor e os ombreiros transfórmase en máxicas formas. As costas collen volume e as peiteiras levan recortadas rocallas, filigranas e mesmo animais como gatos, paxaros ou cans. As combinacións de prendas no universo Sybilla cos espazos das súas tendas, cos cadros de Sigfrido Martín Begué que as decoraban ou coas editoriais que aparecían nas Vogue, Madriz Me Mata, La Luna, Y Moda, crearon una mitoloxía de faunos e ninfas, raios de luz e sombras da noite, que determinaba as siluetas. Non houbo nunca una moda que reflectira do xeito o Zeitgeist e que fora tan recoñecible como elitista. Recórdame a liña barril de Balenciaga que propuña mulleres con silueta case que xaponesa en plena tolemia pola faixa do New Look de Christian Dior.

Dunha volta Sybilla fixo uns chalecos e garabatas para os homes: estaban bordados de estrelas de seis puntas, con monecos infantís ou con figuras naives. As garabatas tiñan a forma do mostacho de Salvador Dalí e podíanse modelar ao gusto persoal. As roupas decoradas con bólas de cortiza, os detalles con estrutura de lata, as transparencias a piques de ser ingrávidas son algunhas das fermosuras que Juan Gatti retrataba para as súas reportaxes de moda. Tamén Javier Vallhorant roubaba a alma ás prendas de Sybilla en reportaxes que non mostraban, soamente insinuaban. E foi sen dúbida Ouka Lele quen captou toda a inocencia da creación de Sybilla, cunhas imaxes tomadas en branco e negro que logo eran coloreadas con anilinas pola artista. Era un tándem precioso entre moda e imaxe. Sybilla foi que deu un xeito á verdadeira idade de ouro da moda en España.