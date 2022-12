Joaquín Araujo e Vigo

Joaquín Araujo (Ciudad Real, 1850-Madrid, 1894) foi un dos grandes ilustradores españois do último terzo do século XIX. Pintor, grabador e ilustrador, ingresou na Escola Superior de Pintura e Escultura de Madrid en 1866 e completou estudos co retratista asturiano Ignacio Suárez Llanos, perfeccionándose como copista no Museo do Prado.

Como moitos dos pintores da época, viaxou polo país esbozando paisaxes, tipos populares ou monumentos que trasladaba ao lenzo no seu estudio. En 1871 marchou a París e, coa recomendación de Federico Madrazo, pasou un tempo no taller do pintor Léon Bonnat. Ese periplo formativo levouno a Roma, aos Países Baixos e a Londres, onde se interesou pola técnica da augaforte. A calidade retratística e do debuxo valeulle para ser nomeado corresponsal artístico en España para a prestixiosa revista The Graphic, a mediados da década dos setenta.Nese momento comezou a colaborar ilustrando con augafortes ou outras técnicas vinculadas ao gravado na revista La Ilustración Española y Americana onde publicou un catálogo diverso de tipos populares e escenas realistas. A influencia de Fortuny levouno a interesarse pola acuarela e o óleo, e integrouse nos salóns de pintura europeos con obras como “La cantante en las calles de Madrid” e “Las Lavanderas” no Salón de París de 1877 ou “Aduaneros carlistas registrando una diligencia” na Exposición de Londres de 1875.

Na década dos oitenta intégrase no ambiente artístico e cultural da cidade. Formou parte do grupo de artistas creado entorno aos inicios do Círculo de Bellas Artes, onde coincidiría cos vigueses Serafín Avendaño e mais o seu sobriño Luis Romea. Con eles e outros artistas galegos formou parte das Exposicións Nacionais.Xa no verán de 1887 viaxaba por Galicia buscando a luz e as tipoloxías costumistas da nosas Rías. O resultado foi un interesante repertorio de imaxes inspiradas nas mariscadoras, escabecheiras e pescadoras da fía de Vigo. Algúns dos debuxos convertéronse en gravados para as publicacións impresas ou tamén en óleos como “Vendedoras de langostas”, “La fía de Vigo” ou “Mercado de pescados en Vigo”, que estiveron presentes na Exposición Nacional de 1892 e na Exposición de Chicago.Un daqueles debuxos amosouse na Exposición Universal de París de 1889, onde Joaquín Araujo se presentous cunha serie de gravados de figuras femininas que reforzaban o ideario costumista do español. Debuxos como “Una sevillana”, “Aldeana sentada” e “Mujer de Vigo” exhibíronse na capital francesa e mesmo foron publicadas na revista Gazette de Beaux-Arts. Aquela muller de mirada ausente que retratou Araujo correspondíase cunha daquelas pescantinas ou mariscadoras que o artista inmortalizou nos soportais do Berbés e que empregou nalgún dos seus cadros de inspiración viguesa, como o desparecido “Pescadoras gallegas” que se reproduciu en La Ilustración Gallega y Asturiana en 1896.

Lapis ou pluma

O Museo do Prado conserva unha serie de debuxos a lapis ou pluma, ás veces coloreados con augadas, tomadas como anotacións do natural na ría de Vigo ou Baiona. Este catálogo de tipos constitúe un mostrario descritivo das faenas desenvoltas polas mulleres das nosas rías, que achegan un grande valor etnográfico polas artes de pesca e marisqueo ou pola vestimenta e os aparellos portadas polas modelos. Debuxos como “Recolectoras de algas”, “Pescaderas en Vigo”, “Barcas de pesca cerca de la costa”, “Barcas pescando en una Ría”, “Romeros gallegos en el campo” ou “Campesinos en un patio” son algúns dos numerosos exemplos do paso de Araujo polas nosas costas nos veráns de 1887 e 1888. O artista viñera acompañando o seu amigo o pintor Francisco Pradilla, casado cunha viguesa, e pasaban o verán na propiedade familiar de Montecelo. Durante esa estadía fixeron bosquexos para os cadros de temática viguesa que ambos os dous deixaron para a posteridade.

Araujo participara en 1888 na exposición da Sociedade de Acuarelistas de Madrid, onde a infanta Dona Isabel mercara un cadro titulado “Escabecheiras de Vigo”. As escabecheiras eran mozas labradoras da costa que recollían cun anciño os refugallos orgánicos que chegaban á praia como as algas ou restos de peixe e cunchas que despois servían para abonar as terras de cultivo.