Alicerces, fundamentos e feitos

Está por facer unha historia do teatro en Galicia, que non é o mesmo que unha historia do teatro galego, campo este último no que xa temos algúns exemplos notables. Falamos dunha historia do teatro feito aquí, no país, pero nas dúas linguas habituais para a expresión teatral, e igualmente do teatro que ten chegado a vilas e capitais en épocas diferentes, e que segue animando mostras, festivais, teatros e salas de todo tipo. Hai estudos destacados sobre a carteleira teatral de varias cidades (A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Ourense...), pero non temos aínda ese estudo panorámico que sería ben interesante por razóns diversas, entre elas para coñecer as dinámicas internas ao campo teatral ou explicar algunhas cousas pasadas e presentes. E serviría para recoller, preservar, e dar a coñecer, un patrimonio material e inmaterial transcendental.

Unha empresa dese calibre, que comezaría seguramente na cidade de Lugo, ao abeiro da romanización da Iberia de Occidente, require un labor de documentación moi cumprido, para dar conta das variables coas que se configura a praxe escénica e todo canto a constitúe e rodea. Unha procura documental na que tería moita importancia o modelo da historia micro, na súa dimensión máis metodolóxica, pois permite recuperar pequenos feitos, moitas veces esquecidos, cos que se constrúen as grandes historias.Por iso son tan importantes achegas como a que agora comentamos, Alicerces Teatrais en Galiza; unha achega de fontes, fundamentos e feitos (1952-1975), do que é autor Francisco Oti Ríos e vén de publicar Invasoras. Unha base documental de actos teatrais e literarios cun valor indubidable pola panorámica que presenta e polas pistas que vai descubrindo. E así, recolle actividades de agrupacións escénicas de arte e ensaio, teatros de cámara, ou mesmo teatros timidamente independentes, aos que debemos sumar teatros escolares, especialmente o universitario, asociativos, populares e aínda comunitarios, ou Mostras e Jornadas, como as que se celebraron en Vigo a principios dos anos setenta. Un mundo de experiencias, por veces insólitas. O volume conta con seis grandes apartados nos que se dá conta de autorías foráneas nos escenarios galegos, coa presenza de textos do relevo de Esperando a Godot (1959) de Samuel Beckett, Mirando cara atrás con ira (1968) de John Osborne ou Que bonita é a guerra (1973) de Joan Littlewood; moitas pezas de autoría galega, e outras traídas para o galego desde varias linguas, co seu censo de tradutores e tradutoras. Inclúe asemade un apartado dedicado á dirección de escena, e aí asoman mulleres vinculadas aos TEU da Universidade de Santiago que montaban espectáculos e lecturas dramatizadas; ofrece nese eido un reconto relevante e diverso, no que se inclúen máis de sesenta persoas, o que informa dunha certa actividade en tempos nos que a ditadura franquista era unha inimiga declarada de determinadas formas de práctica teatral, que permitía, mais póndolles aos seus promotores numerosos atrancos, para alén da censura. Dos grandes apartados queremos salientar o que recolle a actividade teatral por anos, o que permite tomar conciencia da diversidade e crecente importancia deses actos teatrais e literarios, e sobre todo do moito que queda por facer para coñecer cun certo grao de profundidade a historia teatral do país, e a peripecia de tantas persoas que puxeron o seu grao de area, e o seu entusiasmo, para encher de vida os escenarios. Ademais dalgunhas sorpresas que cómpre non desvelar ou ilustracións de época moi atinadas, o volume ofrece unha mirada sistemática á actividade teatral nos ámbitos antes sinalados, e invita a moi diversas indagacións, algunhas indicadas polo propio autor, diante da incidencia que algúns deses actos teatrais tiveron no seu momento, como poidan ser as traxectorias do Teatro Estudio de Ferrol ou da Asociación Teatral Valle-Inclán de Ourense. Dando pleno sentido ao título proposto, Francisco Oti imaxina, deseña, realiza, ou executa o seu proxecto de maneira impecable, e podemos subliñar que estamos ante unha magnífica base documental que axudará a construír esa historia da escena teatral en Galicia, tan necesaria. Inventarios Como se dixo, estamos ante unha sorte de inventario de enorme valor polas moitas historias que destapa, ben que unha parte das que lle son propias ao teatro de expresión galega xa foron construídas por Manuel Lourenzo, Francisco Pillado, Pedro P. Riobó, Laura Tato, Henrique Rabuñal e outras persoas. No censo, teñen particular interese agrupacións como o Teatro de Cámara da Asociación Cultural Iberoamericana, os diferentes colectivos que na Universidade de Santiago traballaron coa denominación TEU, ou persoas ben activas e invisibles como María Luísa Durán Marquina, Rodolfo López Veiga, Alfredo Osset ou Antonio Concheiro. Pois tampouco non queremos deixar de sinalar que de forma implícita e transversal, o volume contén de igual maneira un inventario de compañías. Este traballo de Francisco Oti vén chamar a atención sobre as moitas tarefas pendentes que nos quedan por facer para reconstruír o noso pasado teatral, e para as que cómpren tanto equipos cunha mirada interdisciplinaria como unha planificación estratéxica no eido da investigación teatral, como tarefa de país e no que as institucións da educación superior tanto poderían achegar, e máis de contarmos cun Centro de Documentación Teatral, que xa houbo e que se perdeu. Velaí motivos para recuperalo.