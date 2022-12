Disco Disko é o terceiro e novo álbum de Monoulious Dop: traballo que vén coincidir, ademais, coa celebración do décimo aniversario da formación. Outra vez, Ula e Mon espídense de calquera prexuízo e apostan por ser Monoulious en estado puro: igual máis puro ca nunca, navegando por xéneros que van dende o funky-pop á electrónica bailable, a bachata disco, as “moderneces” latinas ou incluso a ese rock que se supón no ADN dos dous culpables e que, por suposto, algo asoma por momentos entre os compases do disco. O que está claro é que Monoulious DOP se botan e que nos deixan en mans de ritmos luminosos nun convite claro á festa e a certo “desmadre padre” que eles dirían.

A noite, o amor, o desamor, o poliamor, as quenturas corpóreas, as tristezas a espantar e os currunchos todos da vella discoteca; iso si, con nova man de pintura e neóns agora en forma de led, protagonizan cada historia que nos contan. Movementos subidos de ton e o desexo universal de que o aire non corra entre corpos que se atraen dánlle carácter, e estética, a un disco que soa a vello, pero claramente no mellor dos sentidos. Escoitamos e gozamos, co sorriso posto e atentos á poética máis incandescente e saborosa: “Bebé vas bailar”, “Las manos para a arriba, pitrina ben subida”, “Batestes noutro e agora estou debilitado”, “Moita area para o meu camión”, vaia vostede saber o ataque de baile que lle entraría ao bo de Robin Gibb ante tal escoitar, e non falemos do ataque de envexa, aínda que fose da boa. Falamos, daquela, dunha nova colección de cancións que apunta directa a conquistar as pistas de baile da escena galega e deixalas feitas unha alfombra de azucre derretido, todas pegañentas e cargadas até o teito de diversión, retranca e moita desa vibra positiva que tanta falta nos fai.

Con este terceiro traballo discográfico, despois do LP Padre, co que debutaran, e do Black Album, chapodado pola pandemia, Monoulious DOP dan agora un paso decidido na súa aposta pola calidade musical e soben un chanzo, ou tres, na súa carreira artística, que comezaba en 2012 como un proxecto único e exclusivo para Internet e coa promesa de non subilo nunca a ningún palco, cousa que como toda boa promesa houbo que romper para facer o correcto e obrigado. Así, Ula e Mon, dous amigos de toda a vida, os dous metidos en ambientes rockeiros e metaleiros deixaron á colegada descolocada e absolutamente abraiada con ese cambio de estética musical e ese xiro que basearon en subir videoclips que eles mesmos producían e que, coa forza das redes sociais, moi axiña contaron cun máis que importante apoio do público. Este empuxe da xente foi o que os incitou a montar unha banda en clave de rock formada por Beny á batería, Torroncho ao baixo, Carba e Pla ás guitarras e os propios Ula e Mon ás voces, e así deixaren a promesa aquela de non facer directos nun papel mollado en gin-tonic de disco-bar.

E claro que a diversión e o humor todo o goberna, e todo o enchoupa, deixando claro ese seu concepto musical pasado pola batidora do costumismo vital e da diversión que todos temos dereito a atopar na pista de baile de calquera garito que se precie. Que na vida non todo vai ser traballar, estudar ou verse atrapados na rutina diaria, e semanal, de saír a buscar a vida para sacar uns euros cos que pagarmos tanta factura e tanta obriga. Aí está o sábado, os Monoulious sábeno, para poñer o corpo a suar, para que che caia algún aloumiño e quen sabe se para deixarte seducir polas frechas do Cupido máis discotequeiro. Non sei; o caso é que de cando en vez hai que divertirse, e aí os Monoulious DOP son os mellores socios para axudarche a intentalo.