Sempre baixo a dirección de Xosé Luís Méndez Ferrín, chega a FARO DA CULTURA unha nova entrega de "A trabe de ouro". Máis en concreto, trátase daquela que se corresponde co número 120 da “Publicación Galega de Pensamento Crítico” e que afecta o segundo cuadrimestre do ano en curso.

E inicia o seu percorrido este número da publicación -e logo da “Editorial” arredor de “Da guerra fría entre sistemas á guerra quente do capitalismo”- con dous traballos da autoría, respectivamente, de Antón Capelán –“Mitos celtas na obra literaria de Darío Xohán Cabana” -e Marcial Gondar Portosany –“Do pazo ao convento. A fuga mundi como paradigma ideolóxico das mulleres fidalgas no Antigo Réxime. Un estudo do caso”. Nunha detallada análise, Capelán comproba como Cabana, membro da xeración dos anos 80 encarnou unha das liñas de continuidade coas xeracións anteriores, que “no seu caso viría data polo clasicismo, o formalismo e o mantemento do compromiso político no texto.” En consecuencia, o seu interese, e aproveitamento da mitoloxía céltica “entra de cheo no proceso de diferenciación iniciado no mesmo Rexurdimento, pois contitúe unha peza da construción da identidade nacional galega emprendida polos románticos do século XIX”.

Da súa parte, Marcial Gondar, logo de reflexionar arredor de episodios como “fidalguía, nobreza, mulleres e conventos” , “traballo e clase social” , “banzos da profesión relixiosa feminina” ou “o dote”, vén determinar que a visión negativa do mundo -e con ela a fuga mundi como modo de fuxir desa doenza, foi marcar a sociedade occidental cristiá polo menos ata comezos do século XVIII asemade que “contribuíu a apartalo da igrexa antiga e do oriente cristián co seu optimismo antropolóxico característico.”

Da súa parte, a sección “Acoutacións” amosa, agora, catro traballos: “O deber de ser feliz. Capitalismo e subxectividade contemporánea”, da autoría de Manuel Fernández Blanco; “Vidal Souto. O pobo é quen ordena”, da man de Manolo Figueiras; “Retrato dun mozo da miña xeración”, de Chus Pato e “A luz que ten o brillo do diamante” de Antón Dobao.

En fin, esoutros apartados de “Textos”, “Publicacions” e “Crónica” conclúen esta nova entrega de "A trabe de ouro", xa felizmente de novo entre nós.