Pedras sacras de noso

Vén de publicarse a obra Peñas Sacras de Galicia, editada pola Fundación Luís Monteagudo, onde Martín Almagro Gorbea e Fernando Alonso Romero elaboran unha interesantísima e exhaustiva análise- dan conta nada menos que de 300- do tan esquecido e marxinado, en palabras dos autores, patrimonio de pedras sagras de Galicia. Cunha sobrada erudición e unha coidada clasificación, o lector poderá ir descubrindo ao longo das páxinas rochedos que polo seu tamaño, posición ou figura resultaron chamativos ao longo dos tempos e aos cales lles foi atribuído algún tipo de poder (numínico, fecundante, sanador,…). Patrimonio hoxe descoidado pero que constitúe unha manifestación cultural que paga a pena non perder.

Sería de estrañar que unha cultura tan ligada á terra como a nosa deixase de observar con curiosidade as grandes penas graníticas da nosa paisaxe; ou non tan grandes, pero de formas curiosas, ou situadas en encrucilladas ou lugares importantes. Como non, no imaxinario popular dotóuselles de poderes sobrenaturais e algunhas convertéronse, primeiro, en moradas de mouros e mouras e, posteriormente, de santos ou da mesma Virxe María; lugares onde celebrar xuízos; sanadoras de diversos males; espazos onde proceder a rituais de fecundidade. Mesmo os propios marcos das leiras aparecen ás veces ligados a tradicións xurídicas como por exemplo a Pedra do Acordo na Serra da Groba.

É posible que a pedra sacra de maior sona sexa a Pedra de Abalar, situada en Muxía fronte ao santuario da Virxe da Barca. Nun escenario espectacular, vén resultar un exemplo paradigmático de cristianización das tradicións pagás. Conta a lenda que esta pena, xunto coas veciñas Pedra dos Cadrís e Pedra do Timón, conformaron no seu día a barca de pedra na que os restos do Apóstolo Santiago chegaron a Galicia. Abondaba ás veces cunha man para abalar de xeito sinxelo esta pedra de dimensións e peso magníficas. Quen así o facía, quedaba libre de pecado. Claro que iso só ocorría...se a pedra quería. En ocasións abalaba soa, o que presaxiaba algunha desgraza; ou ficaba totalmente inmóbil por moita forza que fixésemos, o que implicaba que a pedra estaba a acusarnos dalgunha falta. Hoxe, xa non abala; rota e desprazada, mantén aínda esa sona de misterio e poder.

Na nosa contorna podemos atopar tamén multitude de pedras poderosas. Un tipo característico son aquelas nas que vive unha moura, e que aparece en versión máis ou menos cristianizada. Na Cova da Becha, no monte Galiñeiro, os pastores deixaban cuncos de leite para que a serpe que nela mora non lle faga dano ao gando. Atopamos, neste caso, semellante animal como símbolo de divinidade do Alén, que ten poderes sobrenaturais e que máis nos vale ter contento. Outro destes seres moradores das pedras aparece no Monte da Pena, en Moaña, onde a noite de Nadal aparece a Virxe peiteándose e querendo hipnotizar a quen a mire. De isto acontecer, entrará na rocha e desaparecerá para sempre. Exemplo paradigmático deste tipo é tamen a Pena de Coiro, en Cangas onde saía unha muller encantadora na noite de San Xoán. Tamén hai pedras sanadoras, con pías curativas como atopamos, por exemplo, en San Simón de Lira; ou con camas pétreas como a cama de San Xiao do Monte Aloia, á que se lle atribúen poderes curativos en hemicranias e dores cervicais; hai pedras fecundantes que deben visitarse en noites de lúa como a situada no dique de Baiona; hainas escorregadoiras como en Ermelo, Bueu; sonoras como a Pedra da Campá nas Cíes; altares rupestres con escalón coma no castro de Alcabre ou en San Lourenzo de Coruxo; pedras de entronización con gravados podomorfos como na Pedra da Moura en Fragoselo…

Trátase, en fin, de penedos que deron sentido a un mundo ligado á natureza, que foron lugares custodios dos tesouros dos mouros que habitaban a terra; rochas que foron decisivas nos elementos principais da vida da comunidade: a saúde, a fecundidade, os pleitos, o control do tempo atmosférico, os habitantes do Alén convivindo co Aquén... Pedras que foron cristianizadas, sobre as que se construíron igrexas, cruceiros ou altares; nas que mouros e mouras foron substituídos por personaxes bíblicos sen moito máis cambio na tradición. Penas que hoxe fican, as máis delas, no esquecemento, pero que dotaron de sentido o mundo do que provimos.