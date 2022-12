Onde latexa a cultura

Preto de Aveiro, Águeda é famosa polas súas cores desde que dese en celebrar cada mes de xullo o seu coñecido festival AgitÁgueda cos emblemáticos paraugas por rúas e prazas. Pero ademais dos garda-chuvas suspendidos, Águeda conserva numerosos tesouros que contan a súa historia; entre eles, velaí o Museu Etnográfico da Região do Vouga, situado nun casarón señorial de finais do século XIX, típico do período de emigración a Brasil e moi ao gusto burgués de daquela. Ao longo das súas vinte e sete salas, o centro cultural reflicte as vivencias do pobo con coleccións de fotografías, lenzos, colchas, representación de antigos oficios, apeiros agrícolas, traxes folclóricos e outras curiosidades visibles nas súas preto de 50.000 pezas expostas. Trátase, polo demais, dun dos cinco museos que posúe Águeda, un número difícil de atopar mesmo en capitais grandes. O museo rexional é unha realidade grazas ao labor tenaz de José María Marques, folclorista coñecedor e sensibilizado coa riqueza etnográfica e que foi dedicar parte da súa vida á recollida, estudo e reconstrución de todo o que estivo relacionado co pobo. Está considerado unha das maiores figuras da etnografía e do folclore portugués, e en 1977 fundou o Museo Etnográfico, un dos máis significativos museos nacionais do seu ámbito. O centro museístico é propiedade do Grupo Folclórico da Região do Vouga, presidido no seu día por José María Marques, fundador do espazo cultural. Precisamente, a colección etnográfica exposta comezou coa recollida de traxes e complementos da indumentaria local; nunha fase seguinte documentáronse obxectos de uso doméstico e utensilios de traballo relacionados coa agricultura, a artesanía e mais os oficios tradicionais.

Co transcurso dos anos o museo, situado na parroquia de Mourisca do Vouga, a cinco quilómetros da capital do concello, foise ampliando con varios anexos. En 2001 inaugurouse un auditorio para a realización de festivais e outros eventos, enriquecendo cada vez máis o seu patrimonio. En 2014 construíuse un alpendre para apeiros agrícolas e máquinas diversas.

Non é o único museo directamente relacionado co folclore. Curiosamente, o Cancioneiro de Águeda é outro grupo típico con museo propio, situado nunha fermosa casa señorial construída no século XVIII. A exposición dos bens e do patrimonio do Cancioneiro faise entre ambientes e escenas da vida cotiá familiar. As representacións son variadas e móstranse en traxe de festa ou de traballo segundo a decoración, na que non falta detalle, coincidindo cos gustos de principios do século XX. Hai nas dependencias cociña, dormitorio, salón e outras salas con pezas relativas á época de 1900. Ademais doutras curiosidades, ten unha biblioteca con máis de mil volumes e publicacións, situada nun cuarto contiguo ao salón.

A estes dous grandes espazos museísticos súmase o que legaron Dionisio Pinheiro e a súa esposa Alice Cardoso, coleccionistas sensibles que ao longo da súa vida reuniron unha ampla colección de pintura, escultura, mobiliario, cerámica, marfís e pratas que decoraban a súa vivenda do Porto. A fundación que leva o seu nome, instituida o 5 de maio de 1969, ten como obxectivo principal preservar e divulgar o patrimonio artístico adquirido polos seus mecenas. O museo posúe seis salas de exposición permanente e unha sala de exposicións temporais. A maioría das pezas que compoñen esta riqueza museolóxica van dos séculos XIV ao XX, aínda que hai outros testemuños referidos á antigüidade clásica.

Os tesouros artísticos e etnográficos continúan na Casa Museu João Tomás Nunes, en colaboración coa Junta de Freguesia de Fermentelos. O seu obxectivo é a preservación da cultura popular das xentes da terra, e para iso pode verse a súa exposición permanente, que vai desde utensilios domésticos ata aparellos do campo ou ferramentas de talleres artesanais.

Polos vellos camiños do tren

Ademais dos museos referidos, en Macinhata do Vouga, preto da capital municipal, atópase un anexo do Museo Nacional Ferroviario, situado na segunda estación do Ramal de Sernada a Aveiro (do Vale do Vouga), nas antigas instalacións adaptadas para o efecto. Aquí poden verse desde locomotoras de 1886 a principios do século XX, ademais de vagóns de época, vagonetas e outras curiosidades como un coche postal e outro ambulancia.

Águeda foi –e é aínda– un importante nó de comunicación ferroviaria e esa historia lémbraa a Linha do Vouga. Todos os anos en diferentes épocas ponse en marcha este histórico comboio que parte de Aveiro ata Macinhata do Vouga. A viaxe realízase cunha locomotora a vapor construída pola casa alemá Henschel & Sohn, un vagón napolitano da década dos anos trinta do século XX e outros tres vagóns históricos de madeira construídos en Bélxica (1908), Alemaña (1925) e en Portugal (1913), nos talleres do Porto polos entón Caminhos de Ferro do Estado, ademais dun vagón construído en Barreiro en 1908 que circulou pola Linha do Corgo.

A este roteiro museístico Águeda suma moitos outros atractivos, como as paisaxes que perfilan os seus ríos –entre eles o Vouga– ou o seu numeroso patrimonio edificado en forma de igrexas, capelas, monumentos megalíticos ou casas señoriais.