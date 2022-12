“Galicia conta cun universo de lectores moi amplo”

A piques de cumprir o seu trixésimo aniversario de andaina, Embora Edicións, radicada en Ferrol, amosa unha fortaleza insospeitada que se reflicte nuns catálogos que abranguen narrativa, teatro, xornalismo, memorias, literatura infantil e xuvenil, poesía, ensaio... Falamos co seu director, Miguel Tovar Porta.

–O ano que vén, Embora cumpre trinta anos de andaina. Quixera que me contase como naceu a editorial e cales eran os obxectivos do seu proxecto.

–Embora naceu como un proxecto periodístico, inicialmente para editar unha publicación mensual da que, de feito, chegamos a tirar máis de sesenta números. Pero nese tempo, que foron algo máis de catro anos, empezamos a facer algúns libros que nos interesaban... e deseguido comezamos a priorizar a produción editorial. E aquí seguimos. Como corresponde a todo proxecto xuvenil, o obxectivo daquela era facer o que nos petaba. E ese obxectivo aínda se mantén. Agora hai outros máis, iso si: a sostenibilidade na produción, o equilibrio económico, editar cada vez con maior calidade, abrir camiños a novas propostas, complementar a oferta de libros con proxectos culturais creados ex profeso...

–En todos estes anos publicaron vostedes máis de cincocentos libros. Esta é unha cifra ben alta para unha editorial pequena. Como fan para conseguir tanta e tan boa produción?

–Facemos o que podemos. Eu creo que o noso proceso de aprendizaxe do oficio, no que cometimos moitos erros, axudou. Iniciamos moitos camiños que non levaron a ningures. Pero como non morremos no intento... Penso que a chave está en que fomos quen de consolidar un equipo de traballo que se mantén estable desde hai moito tempo. Tamén creo que temos propostas moi recoñecibles, un estilo digamos. E esa establidade axuda moito. Fai que cando perdemos pé, saibamos onde volver.

"Penso que a chave está en que fomos quen de consolidar un equipo de traballo que se mantén estable desde hai moito tempo"

–Publican en todo tipo de xéneros (narrativa, teatro, poesía, LIX….) Que criterios aplican para seleccionar as obras que finalmente se editan?

–O primeiro e fundamental é que a nós nos goste a proposta. Non temos unha produción tan alta como para poder permitirnos defender comercialmente cousas que non encaixan con nós. E, ao contrario, si optamos por publicar textos que intuímos “minoritarios” pero que desexamos que deixen de selo. Non sempre se consigue, claro.

–Chama a atención o catálogo de libros de ensaio, un xénero que moitos lectores botan de menos dentro da producción editorial galega. Por que esa aposta?

–Precisamente porque nos interesa como lectores. Pero eu creo que non é real esa imaxe de que o ensaio é un xénero alleo á edición galega, moito menos na actualidade. Hai moitas editoras publicando textos de enorme calidade e ademais con éxito comercial. Hai moito tempo que xunto a ensaios académicos se publican obras con vocación divulgativa. E cada día máis atractivas. O sector editorial galego non é distinto ao doutros países.

–A nós, xornalistas, encántanos que tamén publiquen libros de xornalismo e/ou de xornalistas. Pódese considerar o xornalismo un xénero literario?

–En Galicia hai na actualidade, e houbo historicamente, grandes autores dese xénero. Sempre me pasa que me gustaría editar moitos máis libros dos que edito. Menos mal que os bancos non me deixan! O universo dos lectores é moi amplo e hainos para todos os xéneros e estilos. Por iso é importante un sector editorial diverso e o máis amplo posible.

–Que ocorre cos libros de relatos curtos, que hai anos estaban de moda e hoxendía hai autores que confesan que teñen certas dificultades para publicalos porque, disque, os editores prefiren publicar novelas?

–Non é ese o noso caso. Na nosa colección de narrativa hai moito libro de relatos; de feito creo que a maioría.

"Creo que se pode observar unha evolución evidente entre o que faciamos hai trinta anos e o que facemos hoxe, e iso é boa cousa"

–Non debe ser moi doado competir con editoriais galegas históricas e consolidadas (non vou citar nomes porque son de todos coñecidas) Cal é a súa estratexia para competir coas grandes editoriais?

–Non vivimos a coexistencia como unha competición. Non me atrevería a dicir que no sector somos poucos, pero si que somos ben avenidos. Nós procuramos (e non creo que sexamos moi orixinais) facer propostas que nos distingan e nos permitan atopar espazos para os nosos títulos en librarías que están ateigadas de novidades e que padecen a presión dos moitos milleiros de libros que se producen cada ano. Esta é unha industria plena de creatividade, tamén nas estratexias de comercialización.

–Por que pensa que, contra os prognósticos, en Galicia o libro de papel aínda segue sendo maioritario fronte aos ebooks?

–Ocorre en Galicia, en España e, en realidade, en todo o mundo. Creo que unicamente na China hai neste momento máis lectores en formato dixital que en papel, pero falo de memoria. Non son experto na materia. Creo que a experiencia de lectura en papel e nun e-reader non é comparable, pero eu son un boomer. Os datos, con todo, indican que o libro dixital crece no mundo. No caso galego, as editoras non somos quen de rendibilizar os investimentos en libro dixital.

–Despois de trinta anos, que balance fai da da traxectoria da editorial?

–Ben. Chegamos ata aquí. Estamos razoablemente satisfeitos do que facemos, e este 2022 remataremos o ano con trinta novidades publicadas e varias reimpresións, a produción máis alta da nosa historia. Non somos nós os máis obxectivos para avaliar o noso traballo, pero estamos contentos. Creo que se pode observar unha evolución evidente entre o que faciamos hai trinta anos e o que facemos hoxe, e iso é boa cousa.

–Falando de novidades, cales son os novos lanzamentos estelares para este Nadal?

–Acabamos de distribuír en librarías a "Pequena historia de Vigo" de Pedro Feijoo con ilustracións de Xosé Tomás, e presentamos mañá en Compostela os dous libros premiados co Arume da Fundación Neira Vilas: "Violeta Parapluie e outras historias de xente pouco corrente", de Ramón D. Veiga, e "A flor da letra" de Manuel López Domínguez. Nos próximos días tamén saen "A Coruña. A cidade asomada", un art book de Elga Fernández Lamas, e "Historias fantásticas da ciencia en Galicia", de Eduardo Rolland e Manuel Rey, con ilustracións marabillosas da autoría de Andrea López.