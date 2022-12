A tenrura como terapia

Achégase a fin do ano e, con ela, os balances, desexos e proxeccións. Por máis que certa melancolía deveña inevitable, un preventivo, ou quizais paliativo diante de tal, ben pode radicar na banda deseñada Ojalá siempre así, o entrañable recompilatorio das tiras de Niall Breen (Irlanda, 1986) publicado recentemente pola editorial catalá Apa-Apa Cómics.

Dog e Frog (“Can e Ra”) son unha parella moi namorada e un fenómeno viral de Instagram que podemos gozar en papel e en castelán coa tradución de Txuso Fernández Abellà. Breen comezou subindo os seus debuxos á súa conta alá por 2016, e foi en 2018 cando naceu Dog coa idea de converterse no protagonista de catro viñetas diarias, realizadas rapidamente ao erguerse para deixar espazo á vida. A medida que o universo de Dog medrou, tamén o fixeron o número de seguidores.

A intención do autor queda clara na primeira páxina do recompilatorio: “Ao debuxar, tento capturar un momento que non querería esquecer. Porque é sinxelo pasar por alto as pequenas cousas, pero son moi especiais. E a vida de Dog e Frog está chea delas”. É importante non confundir isto con outro trend máis e englobalo no “cuqui” superficial. Porque, a pesar de que Instagram se converteu nun ansiolítico depresor e os nosos feed estean cheos de mensaxes de mindfulness sobre a slow life e reflexións obvias que ninguén aplica, a cotiandade e mais os seus habitantes adoitamos ser presa dese turbocapitalismo cheo de palabras ridículas en inglés que romantizan a precariedade así como de análises rápidas e baleiras. A vida de Dog e Frog, aínda que a miúdo se describe nas sinopses como ordinaria ou non emocionante, resulta todo o contrario. Porque a tranquilidade tamén é unha emoción e alcanzala nestes tempos é algo extraordinario.

Desde a vila costeira de Sligo, Niall Breen ofrece compartir o seu pequeno oasis, no que o amor, en todo o seu abano non romántico tamén, e mais o apoio emocional están moi presentes. Pero tamén a introspección. A decisión de que os seus personaxes sexan animais responde á pretensión de que resulte máis doado empatizar e verse reflectido neles. Pasan moito tempo dentro da súa propia cabeza; ás veces tratando de manexar pensamentos invasivos e, outras, reflexionando e explorando arredor de quen son. Outro tema relevante que aparece de forma habitual é a xa mencionada tranquilidade como elección, loitando contra a necesidade, propia ou imposta, de ter todo o tempo ocupado. E todo isto, si, debuxado e expresado de forma “cuqui”. Moi “cuqui.” Coa temperatura adecuada para quentarche un pouco o corazón, que tampouco vén mal.

Adiós amigos Begoña García-Alén

Apa-Apa Cómics, Barcelona, 2022, 64 páxs.

Apa-Apa tivo outro bo ano. Ademais do tenro colofón que supón a vida de Dog e Frog, publicaron en castelán Adiós amigos, outra marabilla, Premio Castelao de BD 2020, e contan cunha ampla presenza de autoras na nova exposición Constelación gráfica. Nuevas autoras de cómic de vanguardia, comisariada por Montserrat Terrones, ex editora de La Cúpula e actual da Editorial Finestres, para o CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). Unha exposición coral composta polos universos creativos particulares de nove autoras (catro delas publicadas por Apa Apa) que comparten o propósito de reflectir o malestar social dunha forma crítica, experimental e cargada de humor. Esta sorte de heroínas gráficas son Bárbara Alca (Palma de Mallorca, 1990), Marta Cartu (Barcelona, 1989), Genie Espinosa (Barcelona, 1984), Ana Galvañ (Murcia, 1980), Nadia Hafid (Terrassa, 1990), Conxita Herrero (El Prat de Llobregat, 1993), María Medem (Sevilla, 1994), Miriam Persand (Madrid, 1985) e Roberta Vázquez (Santiago de Compostela, 1989). Se, por casualidade, planeas unha visita á cidade condal antes de mediados de maio do ano que vén, inclúea si ou si na axenda.