Premios Goya 2023

Alá polo ano 1929 celebrouse a primeira cerimonia dos Oscar, na cal se foi establecer que o premio á mellor película se dividira en dous apartados e non dun xeito xerárquico. Wings (Alas, na versión española) de William A. Wellman foi galardoada como “Mellor película, Produción” mentres que Sunrise: a song of two humans (Amencer) de F.W. Murnau foi recoñecida como “Mellor película, Produción artística única”. A intencionalidade deste dobre premio consistía en homenaxear tanto as películas comerciais, Alas, como tamén as máis experimentais, neste caso Amencer, que non contaban co favor do público, pero que se consideraban imprescindibles para o desenvolvemento do cine como medio artístico. Porén, ao ano seguinte, a Academia decidiu fusionar ambos premios. Así, daquela a distinción foi para The Broadway melody de Harry Beaumont, o que deixaba claro que a categoría desaparecida era “Mellor película, Produción artística única”, como demostra que o premio fora recollido polo produtor da longametraxe gañadora, e non polo seu creador artístico; é dicir, o director, costume que segue vixente o día de hoxe non só na cerimonia dos Oscar de Hollywood, senón tamén na entrega dos premios que se entregan en España, os Goya. Esta decisión levaba implícita unha mensaxe inequívoca: a intención da Academia era homenaxear as producións de nivel medio e tecnicamente competentes antes que unha proposta innovadora.

A semana pasada foran anunciadas as películas nomeadas para os Premios Goya, cuxa cerimonia terá lugar o vindeiro mes de febreiro. Non foron poucas as crónicas especializadas que consideran o ano 2022 coma un dos mellores para o cine español nos últimos tempos. O Oso de Ouro que o filme de Clara Simón, Alcarrás, acadou no Festival Internacional de Cine de Berlín case corenta anos despois do anterior galardón para o cinema hispano (La colmena, 1983) —a longametraxe, ademais, está nomeada á mellor película nos Premios do Cine Europeo que serán concedidos esta fin de semana—, escenifica, en parte, a excelencia acadada, á que tamén contribuíron títulos como As bestas (17 candidaturas aos Goya) ou Modelo 77 (16) Cinco lobitos (11) ou La maternal (3).

Porén, neste elenco de longametraxes elixidas para o premio advírtese unha dobre mirada sobre as posibles vetas do cine español: unha máis achegada ao público en xeral e outra que pretende asimilarse a unha concepción máis europea, próxima ao cine de festivais. Se botamos man do pasado, a Academia Española —estilisticamente moi academicista— decantou sempre as súas preferencias cara un modelo máis comercial, coa louvable excepción do ano 2008, cando concedeu o galardón ao mellor filme a La soledad de Jaime Rosales. Á espera de quen gañará o premio á mellor dita este ano, o certo é que certas ausencias seguen a delatar unha visión excesivamente conservadora cara á arte cinematográfica por parte da Academia. Ausencias como Pacifiction (Albert Serra), filme que na clasificación da emblemática revista francesa "Cahiers du Cinéma" aparece posicionado no máis alto da táboa neste ano 2022, ou, quizais tamén, Un año, una noche (Isaki Lacuesta), cineasta que no ano 2019 tivo que presenciar como a súa descomunal Entre dos aguas era desprazada por Campeones de Javier Fesser no premio á mellor película.

A fin de contas, ambas visións, comercial e estilística, poden convivir, incluso retroalimentarse en beneficio da propia industria. Quizais, o propósito da Academia á hora de promocionar certo tipo de cine —non nos enganemos, os premios cinematográficos non son outro cousa que unha forma de promoción— debería potenciar unha mirada cada vez máis demandada a nivel internacional, innovadora e estética, capaz de contribuír novos valores á linguaxe fílmica.

Presenzas de noso O auxe do audiovisual galego tamén quedará de manifesto na Gala dos Premios Goya, en boa medida, grazas ás interpretacións de reparto de Diego Anido e Luis Zahera (As bestas) e mais aos protagonismos de Javier Gutiérrez (Modelo 77) e Luis Tosar (En los márgenes). Pola contra, o guionista vigués Fran Araújo competirá con Un año, una noche na categoría de mellor guión adaptado mentres que no apartado de longametraxe de animación aparecen, con serias opcións, Unicon Wars (Alberto Vázquez) e Os demos do avó (Nuno Beato), coproducida por Xosé Zapata. Agradable sorpresa resulta tamén a presenza da actriz Nerea Barros, que competirá na categoría de mellor curta documental con Memoria, peza dirixida por ela mesma. O compostelán Pedro Díaz será candidato tamén pola súa curtametraxe de ficción La entrega, mentres que no mesmo formato, pero en animación, Lorena Ares Lago e Carlos Fernández de Vigo competirán co seu filme Amanece la noche más larga. Polo que respecta a As bestas, a pesar do amplo reparto de orixe galega e ás localizacións na nosa xeografía, trátase dunha produción hispano-francesa, pero sen capital galego. Con todo, un ano máis o cinema de noso continúa a proporcionar excelentes produtos así como persoal técnico e artístico na consolidación dunha industria que pretender levantar o voo tralo parón da pandemia.