Desenfado e coloquialidade

O Premio Lazarillo de creación literaria promovido pola Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil (OEPLI) que recoñece obras escritas nas catro linguas oficiais de España recaeu unha vez máis nun texto de Ledicia Costas sendo esta a terceira vez que sucede e coa que se amosa a indiscutible e máis que probada calidade literaria da pluma da viguesa e, por extensión, do estado de boa saúde das nosas letras.

Co desenfado e a coloquialidade que a temática esixe e coa sinxeleza e coidado que a escritora deposita nos seus textos coñecemos a Nana, a Corvo e os seus amigos, tamén como van transcurrindo os feitos que levan o mozo de dezasete anos a adoitar comportamentos perigosos aínda que no seu inicio semellaran actitudes loables.

De forma alternativa en diferentes capítulos imos escoitando a voz dos protagonistas e a través das súas verbas e reflexións constrúese un universo, o da mocidade, que opta, por un lado, pola fuxida cara a adiante cando as situacións se tornan insostibles sen analizar as consecuencias negativas de tal decisión e, por outra banda, as inquedanzas de quen olla dende fóra as áreas movedizas do xogo que levan á adicción e ao fracaso.

Contén A lebre mecánica os ingredientes dunha novela dirixida á mocidade que alberga un trasfondo pedagóxico, acrecentado quizais co ton e a linguaxe que emprega, fresca, familiar, distendida que favorece as relacións interlocutivas e se aproxima pola súa temática aos centros de interese dos rapaces e polo seu rexistro á forma de expresión con xiros e palabras que teñen o seu uso fundamental en contextos orais, pero tamén na escrita, sobre todo, dende que se estenderon as redes sociais. Toda unha aprendizaxe.